Каменные замки под Йеллоустоном
Летние пейзажи в Йеллоустонском национальном парке – яркие, но под водой скрывается параллельная реальность. Фотограф Брайан Скерри отправился в таинственную древнюю подводную экосистему парка, чтобы исследовать уникальные шпили, сформированные уснувшими ныне гидротермами тысячи лет назад. Его экскурсоводом стал Бретт Сеймур (на снимке). Бретт – дайвер и фотограф Управления национальных парков.
За неделю до: высотобоязнь дайвера
Плавать среди подводных пиков, образовавшихся 11 тысяч лет назад, казалось бы, работа мечты. Но Брайан Скерри недавно вернулся из Южной Кореи, где без забот фотографировал дельфинов, и его несколько пугала перспектива оказаться в 2300 метрах над уровнем моря: именно на такой высоте находится Йеллоустон, крупнейшее высокогорное озеро Северной Америки. Брайан не знал, насколько быстро приспособится его организм и будет ли на глубине достаточно хорошая видимость.
За три дня: список необходимых вещей
Чтобы защититься от ледяной воды, Брайан Скерри надел сухой гидрокостюм. Когда Брайан нырял с лодки, на нем было 45 килограммов снаряжения.
• Сухой гидрокостюм.
• 13,6 килограмма свинцовых грузил.
• Шерстяные носки и термобелье: штаны и водолазка.
• Девять портативных подводных фонарей.
• Восемь боксов с оборудованием для подводной камеры.
В день съемки: готов к запуску
Каждый день в течение недели Брайан и Бретт выплывали на озеро на лодке, надевали снаряжение и погружались. Казалось, они сразу попадали в параллельную вселенную, в мир монохрома. Вода была темной и мутной, поэтому Брайану требовалось хорошее освещение для съемки восьмиметрового гидротермального шпиля. Вместе с Бреттом они установили девять подводных фонарей. Для этого снимка им потребовалось настраивать свет целую неделю.
В цифрах
0°С – температура воды зимой
11000 лет – возраст гидротермального шпиля