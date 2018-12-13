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Природа

Каменные замки под Йеллоустоном

Под поверхностью озера в Йеллоустонском национальном парке скрывается мир, доступный лишь избранным: сложные гидротермальные постройки возрастом в несколько тысяч лет.
Нина Строклик
13 декабря 2018 в 11:56
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  • Каменные замки под Йеллоустоном
    Йеллоустонский парк находится на границе Вайоминга, Айдахо и Монтаны. Фото: Брайан Скерри

Летние пейзажи в Йеллоустонском национальном парке – яркие, но под водой скрывается параллельная реальность. Фотограф Брайан Скерри отправился в таинственную древнюю подводную экосистему парка, чтобы исследовать уникальные шпили, сформированные уснувшими ныне гидротермами тысячи лет назад. Его экскурсоводом стал Бретт Сеймур (на снимке). Бретт – дайвер и фотограф Управления национальных парков.

За неделю до: высотобоязнь дайвера

Плавать среди подводных пиков, образовавшихся 11 тысяч лет назад, казалось бы, работа мечты. Но Брайан Скерри недавно вернулся из Южной Кореи, где без забот фотографировал дельфинов, и его несколько пугала перспектива оказаться в 2300 метрах над уровнем моря: именно на такой высоте находится Йеллоустон, крупнейшее высокогорное озеро Северной Америки. Брайан не знал, насколько быстро приспособится его организм и будет ли на глубине достаточно хорошая видимость.

За три дня: список необходимых вещей

Чтобы защититься от ледяной воды, Брайан Скерри надел сухой гидрокостюм. Когда Брайан нырял с лодки, на нем было 45 килограммов снаряжения.

• Сухой гидрокостюм.
• 13,6 килограмма свинцовых грузил.
• Шерстяные носки и термобелье: штаны и водолазка.
• Девять портативных подводных фонарей.
• Восемь боксов с оборудованием для подводной камеры.

В день съемки: готов к запуску

Каждый день в течение недели Брайан и Бретт выплывали на озеро на лодке, надевали снаряжение и погружались. Казалось, они сразу попадали в параллельную вселенную, в мир монохрома. Вода была темной и мутной, поэтому Брайану требовалось хорошее освещение для съемки восьмиметрового гидротермального шпиля. Вместе с Бреттом они установили девять подводных фонарей. Для этого снимка им потребовалось настраивать свет целую неделю.

В цифрах

2357 метров – высота, на которой находится озеро 

0°С – температура воды зимой

11000 лет – возраст гидротермального шпиля

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№183, декабрь 2018).
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