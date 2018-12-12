1522
0
Китенок выпрыгивает из воды: видео от лица дайвера
Туристам повезло увидеть — и заснять! — редкое и красивое зрелище.
Анастасия Баринова
12 декабря 2018 в 17:57
2
Неожиданные и захватывающие впечатления группе туристов подарила поездка в тихоокеанское государство Тонга (так называют 170 с лишним островков в 3000 км к востоку от Австралии).
Канадский спортсмен Брукс Лайк (Brooks Laich) и его друзья, семейная пара журналистов из Америки Гарретт и Джессика Джи (Garrett, Jessica Gee) ныряли в водах архипелага Вавау. Здесь много необитаемых островов, окруженных нетронутыми коралловыми рифами и подводными пещерами.
Кроме того, воды королевства – одно из лучших на Земле мест для наблюдения за китами (правда, для этого требуется специальное разрешение местного правительства).
Китов-горбачей здесь можно встретить с мая по октябрь. Семья Джи приезжает в Тонгу каждый год и уже не раз плавала рядом с китами, но на этот раз путешественникам особенно повезло.
Туристы оставались у поверхности, наблюдая за плавающей невдалеке самкой кита и ее детенышем. Вдруг китенок устремился к поверхности, выпрыгнул из воды прямо напротив дайверов – и с громким всплеском упал обратно в океан.
«Есть огромная разница – просто плавать рядом с китами или ощутить их совсем рядом, в стремительном движении рядом с тобой», – говорит Джессика. По ее словам, все произошло очень быстро, но никто из группы не испугался, зато все были переполнены восторгом.
Радостные эмоции не разделяла только мать китёнка, поспешившая увести его от наблюдателей.
Посмотрите, как синий кит разыграл журналиста.
Канадский спортсмен Брукс Лайк (Brooks Laich) и его друзья, семейная пара журналистов из Америки Гарретт и Джессика Джи (Garrett, Jessica Gee) ныряли в водах архипелага Вавау. Здесь много необитаемых островов, окруженных нетронутыми коралловыми рифами и подводными пещерами.
Кроме того, воды королевства – одно из лучших на Земле мест для наблюдения за китами (правда, для этого требуется специальное разрешение местного правительства).
Китов-горбачей здесь можно встретить с мая по октябрь. Семья Джи приезжает в Тонгу каждый год и уже не раз плавала рядом с китами, но на этот раз путешественникам особенно повезло.
Туристы оставались у поверхности, наблюдая за плавающей невдалеке самкой кита и ее детенышем. Вдруг китенок устремился к поверхности, выпрыгнул из воды прямо напротив дайверов – и с громким всплеском упал обратно в океан.
«Есть огромная разница – просто плавать рядом с китами или ощутить их совсем рядом, в стремительном движении рядом с тобой», – говорит Джессика. По ее словам, все произошло очень быстро, но никто из группы не испугался, зато все были переполнены восторгом.
Радостные эмоции не разделяла только мать китёнка, поспешившая увести его от наблюдателей.
Посмотрите, как синий кит разыграл журналиста.