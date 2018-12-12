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Совместное купание женщины и трех косаток: захватывающее видео
60-летняя Джуди Джонсон (Judie Johnson) любит плавать в одиночестве, но такая компания ей совсем не помешала.
Анастасия Баринова
12 декабря 2018 в 15:42
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Жительница новозеландского полуострова Коромандел отправилась на один из местных пляжей. Она отплыла от берега не так далеко, когда заметила рядом в воде силуэты. Сначала Джуди приняла их за дельфинов, но увидев яркие белые пятна на спинах «соседей», поняла – перед ней косатки (лат. Orcinus orca).
Она поспешила к берегу, но затем решила, что косатки не представляют опасности, и что такой незабываемый опыт может представиться лишь раз в жизни. Женщина вернулась в воду и принялась плавать рядом с грациозными морскими существами. Джуди поясняет, что как только она взглянула в глаза одному из животных, она поняла, что бояться нечего: «Они интересовались мною так же, как и я ими».
Автором видео является Дилан Брэйшоу (Dylan Brayshaw), который в это время проводил съемку побережья с помощью дрона. Он говорит, что был в замешательстве, наблюдая за сценой: примеры агрессивного поведения косаток в неволе ему были хорошо известны, но как эти животные контактируют с человеком в естественной среде, он не знал.
Комментируя видео, биологи подчеркивают, что приближаться к косаткам не следует, даже несмотря на то, что они, по сути, те же дельфины, умные и игривые – просто очень большие. По их мнению, рядом с Джуди плавала одна взрослая особь, один подросток и недавно родившийся малыш.
«Они же едят тюленей, а я в своем черном гидрокостюме похожа на них», – подумала Джуди.
Она поспешила к берегу, но затем решила, что косатки не представляют опасности, и что такой незабываемый опыт может представиться лишь раз в жизни. Женщина вернулась в воду и принялась плавать рядом с грациозными морскими существами. Джуди поясняет, что как только она взглянула в глаза одному из животных, она поняла, что бояться нечего: «Они интересовались мною так же, как и я ими».
Автором видео является Дилан Брэйшоу (Dylan Brayshaw), который в это время проводил съемку побережья с помощью дрона. Он говорит, что был в замешательстве, наблюдая за сценой: примеры агрессивного поведения косаток в неволе ему были хорошо известны, но как эти животные контактируют с человеком в естественной среде, он не знал.
Комментируя видео, биологи подчеркивают, что приближаться к косаткам не следует, даже несмотря на то, что они, по сути, те же дельфины, умные и игривые – просто очень большие. По их мнению, рядом с Джуди плавала одна взрослая особь, один подросток и недавно родившийся малыш.