Поехали с нами!
По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
Подробнее
  • Совместное купание женщины и трех косаток: захватывающее видео
    Фото: Dylan Brayshaw/Facebook
  • Совместное купание женщины и трех косаток: захватывающее видео
    Фото: Dylan Brayshaw/Facebook
  • Совместное купание женщины и трех косаток: захватывающее видео
    Фото: Dylan Brayshaw/Facebook
Природа

Совместное купание женщины и трех косаток: захватывающее видео

60-летняя Джуди Джонсон (Judie Johnson) любит плавать в одиночестве, но такая компания ей совсем не помешала.
Анастасия Баринова
12 декабря 2018 в 15:42
250
Жительница новозеландского полуострова Коромандел отправилась на один из местных пляжей. Она отплыла от берега не так далеко, когда заметила рядом в воде силуэты. Сначала Джуди приняла их за дельфинов, но увидев яркие белые пятна на спинах «соседей», поняла – перед ней косатки (лат. Orcinus orca).
«Они же едят тюленей, а я в своем черном гидрокостюме похожа на них», – подумала Джуди. 

Она поспешила к берегу, но затем решила, что косатки не представляют опасности, и что такой незабываемый опыт может представиться лишь раз в жизни. Женщина вернулась в воду и принялась плавать рядом с грациозными морскими существами. Джуди поясняет, что как только она взглянула в глаза одному из животных, она поняла, что бояться нечего: «Они интересовались мною так же, как и я ими».

Автором видео является Дилан Брэйшоу (Dylan Brayshaw), который в это время проводил съемку побережья с помощью дрона. Он говорит, что был в замешательстве, наблюдая за сценой: примеры агрессивного поведения косаток в неволе ему были хорошо известны, но как эти животные контактируют с человеком в естественной среде, он не знал.

Комментируя видео, биологи подчеркивают, что приближаться к косаткам не следует, даже несмотря на то, что они, по сути, те же дельфины, умные и игривые – просто очень большие. По их мнению, рядом с Джуди плавала одна взрослая особь, один подросток и недавно родившийся малыш.

Тоже интересно

Косатки: опознанные объекты

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Тайна «Бурана», о которой стало известно только сейчас
Тайна «Бурана», о которой стало известно только сейчас
Тоже интересно
В американском развлекательном парке умирает «кит-убийца»
В американском развлекательном парке умирает «кит-убийца»
Конкурс
Угадай город по описанию и выиграй круиз!
Угадай город по описанию и выиграй круиз!