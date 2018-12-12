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Найдены обладатели самых быстрых челюстей на планете
Глазом не успеешь моргнуть: у муравьев-дракул обнаружили настоящую суперспособность!
Анастасия Баринова
12 декабря 2018 в 14:39
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Гепарда иногда называют самым быстрым в мире животным, но это неверно: он удерживает эту позицию только среди наземных млекопитающих. Быстрее всех на планете оказался калифорнийский клещ Paratarsotomus macropalpis: он перемещается со скоростью 322 длины своего тела в секунду. Для человека, в соответствии с его размерами тела, такая скорость составила бы 2092 км/ч.
Однако бег – не единственный навык, необходимый представителям фауны для выживания. Хищники могут посоревноваться в скорости движения челюстями, и в этой «категории» первую позицию на протяжении долгого времени удерживали латиноамериканские муравьи Odontomachus bauri. Их укус происходит за 0,13 миллисекунды (чтобы моргнуть, нам нужно 100-150 миллисекунд).
В результате новых исследований ученые нашли существо, кусающее еще быстрее: это муравьи Mystrium camillae, живущие в Австралии и Юго-Восточной Азии. Они создают свои колонии глубоко под землей или в стволах деревьев. Интересной особенностью является то, что взрослые особи не способны поглощать твердую пищу, поэтому они сначала скармливают своих жертв личинкам, а затем проделывают в тех небольшие отверстия и сосут их кровь (точнее, гемолимфу), насыщенную питательными веществами. За это M.camillae получили прозвище «дракула».
Недавно биологи из Иллинойсского университета стали пристально изучать этих насекомых. Ученые засняли их охоту на высокоскоростную камеру – и это позволило определить нового рекордсмена в мире живой природы.
Выяснилось, что челюсти M.camillae работают по принципу пружины. Прижимая кончики жвал друг к другу, муравьи создают между челюстями сильное давление, которое высвобождается в момент укуса. В результате из челюсти «разгоняются» до 320 километров в час (89 м/с). Стремительное движение мандибул увидеть невооруженным глазом невозможно: оно длится 23 микросекунды (а одна микросекунда соотносится с секундой примерно так же, как секунда – с 11 сутками).
Для Odontomachus bauri этот показатель ниже: от 126 до 230 км/час (то есть не быстрее 64 м/с). Ближе всех к рекорду «дракул» подобрались термиты Termes panamaensis со скоростью движения челюстей 67 м/с.
Посмотрите на ископаемого червя с гигантской пастью.
Однако бег – не единственный навык, необходимый представителям фауны для выживания. Хищники могут посоревноваться в скорости движения челюстями, и в этой «категории» первую позицию на протяжении долгого времени удерживали латиноамериканские муравьи Odontomachus bauri. Их укус происходит за 0,13 миллисекунды (чтобы моргнуть, нам нужно 100-150 миллисекунд).
В результате новых исследований ученые нашли существо, кусающее еще быстрее: это муравьи Mystrium camillae, живущие в Австралии и Юго-Восточной Азии. Они создают свои колонии глубоко под землей или в стволах деревьев. Интересной особенностью является то, что взрослые особи не способны поглощать твердую пищу, поэтому они сначала скармливают своих жертв личинкам, а затем проделывают в тех небольшие отверстия и сосут их кровь (точнее, гемолимфу), насыщенную питательными веществами. За это M.camillae получили прозвище «дракула».
Недавно биологи из Иллинойсского университета стали пристально изучать этих насекомых. Ученые засняли их охоту на высокоскоростную камеру – и это позволило определить нового рекордсмена в мире живой природы.
Выяснилось, что челюсти M.camillae работают по принципу пружины. Прижимая кончики жвал друг к другу, муравьи создают между челюстями сильное давление, которое высвобождается в момент укуса. В результате из челюсти «разгоняются» до 320 километров в час (89 м/с). Стремительное движение мандибул увидеть невооруженным глазом невозможно: оно длится 23 микросекунды (а одна микросекунда соотносится с секундой примерно так же, как секунда – с 11 сутками).
Для Odontomachus bauri этот показатель ниже: от 126 до 230 км/час (то есть не быстрее 64 м/с). Ближе всех к рекорду «дракул» подобрались термиты Termes panamaensis со скоростью движения челюстей 67 м/с.
Посмотрите на ископаемого червя с гигантской пастью.
Выяснилось, что челюсти M.camillae работают по принципу пружины. Прижимая кончики жвал друг к другу, муравьи создают между челюстями сильное давление, которое высвобождается в момент укуса. В результате из челюсти «разгоняются» до 320 километров в час (89 м/с). Стремительное движение мандибул увидеть невооруженным глазом невозможно: оно длится 23 микросекунды (а одна микросекунда соотносится с секундой примерно так же, как секунда — с 11 сутками).
Для Odontomachus bauri этот показатель ниже: от 126 до 230 км/час (то есть не быстрее 64 м/с). Ближе всех к рекорду «дракул» подобрались термиты Termes panamaensis со скоростью движения челюстей 67 м/с.
Посмотрите на ископаемого червя с гигантской пастью.