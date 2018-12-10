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Цветы запоздалые: редкая обезьяна принесла потомство в зоопарке Сан-Диего
Специалисты зоопарка Сан-Диего пристально отслеживают фертильность и беременность обитателей, но четко налаженная программа тоже может дать сбой.
Анастасия Баринова
10 декабря 2018 в 20:53
Среди обитателей зоопарка Сан-Диего – 37-летняя Элоиза (Eloise), самка сиаманга (лат. Symphalangus syndactylus). Это самые крупные представители семейства гиббоновые: их рост – от 75 до 90 см, вес – до 13 кг. Они встречаются лишь в Индонезии и Малайзии, но их ареал (и без того маленький) сокращается с вырубкой лесов; этот вид относят к вымирающим.
Кроме размеров, эти приматы примечательны строением ступней (указательный и средний пальцы у них частично срослись) и развитым горловым мешком-резонатором, который есть и у самцов, и у самок.
В неволе сиаманги могут жить около 40 лет, поэтому Элоиза, приближающаяся к возрастному рубежу, не рассматривалась специалистами в качестве животного, способного давать потомство без риска для себя или детеныша. В 2006 году у нее и ее спутника жизни (да, сиаманги моногамны), 35-летнего сиаманга Анки (Unkie), на свет появился уже шестой малыш, и для сохранения здоровья Элоизы было решено ограничить ее рождаемость. Обезьяне начали давать противозачаточные средства в рамках программы Species Survival Plan.
Однако в этом году лекарства по какой-то причине перестали действовать, и 12 ноября число обитателей зоопарка увеличилось на одного маленького примата. Специалисты удивляются не только тому, что программа дала сбой: помимо того, Элоиза вообще не проявляла никаких признаков беременности – а у этих зверей она длится 7 месяцев. И несмотря на незапланированное рождение, юному сиамангу в зоопарке очень рады. Его пол пока не установлен – мать заботится о детеныше сама, и дополнительный стресс от вмешательства человека ей не нужен.
Посмотрите на гепардов, родившихся в зоопарке Сан-Диего.
Кроме размеров, эти приматы примечательны строением ступней (указательный и средний пальцы у них частично срослись) и развитым горловым мешком-резонатором, который есть и у самцов, и у самок.
В неволе сиаманги могут жить около 40 лет, поэтому Элоиза, приближающаяся к возрастному рубежу, не рассматривалась специалистами в качестве животного, способного давать потомство без риска для себя или детеныша. В 2006 году у нее и ее спутника жизни (да, сиаманги моногамны), 35-летнего сиаманга Анки (Unkie), на свет появился уже шестой малыш, и для сохранения здоровья Элоизы было решено ограничить ее рождаемость. Обезьяне начали давать противозачаточные средства в рамках программы Species Survival Plan.
Однако в этом году лекарства по какой-то причине перестали действовать, и 12 ноября число обитателей зоопарка увеличилось на одного маленького примата. Специалисты удивляются не только тому, что программа дала сбой: помимо того, Элоиза вообще не проявляла никаких признаков беременности – а у этих зверей она длится 7 месяцев. И несмотря на незапланированное рождение, юному сиамангу в зоопарке очень рады. Его пол пока не установлен – мать заботится о детеныше сама, и дополнительный стресс от вмешательства человека ей не нужен.
Посмотрите на гепардов, родившихся в зоопарке Сан-Диего.