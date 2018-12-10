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  • Челюсть или швейцарский нож? Жестокие личинки австралийских мух-убийц
    Фото: Austral Entomology
  • Челюсть или швейцарский нож? Жестокие личинки австралийских мух-убийц
    Фото: Casliber /Wikipedia
  • Челюсть или швейцарский нож? Жестокие личинки австралийских мух-убийц
    Фото: Austral Entomology
Природа

Челюсть или швейцарский нож? Жестокие личинки австралийских мух-убийц

Ученые обнаружили крылатых насекомых, чьи личинки выпивают внутренности жертв, пронзая их острейшими челюстями в форме ножей.
Анастасия Баринова
10 декабря 2018 в 19:29
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В Австралии живет муха Blepharotes splendidissimus, одна из крупнейших в своем роде: ее длина составляет 2,5 см, размах крыльев – 4 см. Муха относится к семейству хищных двукрылых насекомых ктыри (лат. Asilidae) и питается бабочками и стрекозами, убивая их своим ядом. Насекомое, получившее прозвище «ассасин», было открыто в 1830 году, но изучалось с тех пор не слишком подробно.

Недавно австралийские ученые обратили свое внимание на личинки этих мух-убийц и сделали удивительное открытие. Проведя детальную съемку при помощи микроскопа, биологи нашли на передней части личинок клиновидный крюк в форме загнутого назад зазубренного лезвия – точь-в-точь швейцарский нож, с которым это приспособление сравнили исследователи! Такими зубами личинки и впиваются в мягкотелых жуков, которые водятся в той же почве, где обитают будущие мухи. В их крючковатых челюстях-ножах также располагаются каналы, по которым личинка вводит в тело жертвы ядовитую слюну. Яд растворяет плоть, после чего хищник высасывает мясной «бульон», словно газировку через трубочку.

Окукливание личинок Blepharotes splendidissimus происходит под землей или в гниющей древесине. К моменту, когда им пора выходить на поверхность, личинки отращивают на своем теле новые «ножи» и «крюки», и уже с их помощью они пробуривают себе путь к своей новой стадии существования – имаго.

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Ученые считают, что эти насекомые могут оказаться крайне полезными: поскольку они питаются только травоядными вредителями, их можно использовать для борьбы с гусеницами на сельхозугодьях. Для человека Blepharotes splendidissimus опасности не представляют. Узнайте, каких животных в Австралии действительно нужно остерегаться.

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