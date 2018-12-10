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«Никогда не сдавайтесь!» — история пса, месяц ждавшего хозяйку на пепелище
Домашний питомец, потерянный при пожаре, дождался возвращения хозяев.
Анастасия Баринова
10 декабря 2018 в 16:50
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Недавно в Калифорнии бушевали сильнейшие пожары – в их числе Camp Fire, признанный самым разрушительным за всю историю штата и самым смертоносным в США за сто лет. Он начался 8 ноября, и пылал 17 дней. За это время погибло не менее 85 человек, десятки получили ранения и травмы, более 18 000 домов сгорело. В общей сложности огнем было охвачено свыше 62 тысячи гектаров.
Люди покидали охваченные пламенем города в спешке, и среди них оказалась жительница города Парадайс Андреа Гейлорд. Когда началась экстренная эвакуация, она не успела добраться домой, чтобы забрать своих собак по кличке Мэдисон и Мигель, и ей пришлось уехать, оставив питомцев на произвол судьбы. Оказавшись в безопасности, женщина связалась с организацией по защите животных K9 Paw Print Rescue и попросила их узнать о судьбе собак.
Специалисты принесли хорошие новости: обе собаки сумели пережить пожар, уничтоживший город. Мигель нашелся в одном из приютов в соседнем населенном пункте, а Мэдисон не захотел покидать привычные места: он оставался у руин сгоревшего дома, охраняя свою территорию. Зоозащитники обеспечивали его водой и пищей, но забрать и передать хозяйке не могли: пес никого к себе не подпускал.
Андреа, как и другие горожане, получила разрешение вернуться домой лишь в начале декабря. Она нашла своего верного пса целым и невредимым там же, где он провел все время их разлуки – на пепелище их дома. «Никогда не сдавайтесь!» — комментируют эту историю представители K9 Paw Print Rescue.
Узнайте о верных собаках, прославившихся на весь мир.
Люди покидали охваченные пламенем города в спешке, и среди них оказалась жительница города Парадайс Андреа Гейлорд. Когда началась экстренная эвакуация, она не успела добраться домой, чтобы забрать своих собак по кличке Мэдисон и Мигель, и ей пришлось уехать, оставив питомцев на произвол судьбы. Оказавшись в безопасности, женщина связалась с организацией по защите животных K9 Paw Print Rescue и попросила их узнать о судьбе собак.
Специалисты принесли хорошие новости: обе собаки сумели пережить пожар, уничтоживший город. Мигель нашелся в одном из приютов в соседнем населенном пункте, а Мэдисон не захотел покидать привычные места: он оставался у руин сгоревшего дома, охраняя свою территорию. Зоозащитники обеспечивали его водой и пищей, но забрать и передать хозяйке не могли: пес никого к себе не подпускал.
Андреа, как и другие горожане, получила разрешение вернуться домой лишь в начале декабря. Она нашла своего верного пса целым и невредимым там же, где он провел все время их разлуки – на пепелище их дома. «Никогда не сдавайтесь!» — комментируют эту историю представители K9 Paw Print Rescue.
Узнайте о верных собаках, прославившихся на весь мир.