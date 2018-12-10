Водная среда под угрозой: как спасти океан
Когда Пол Роуз покинул школу, у него была лишь квалификация специалиста по металлообработке и мечты о приключениях. Позже, выучившись на инструктора по дайвингу и скалолазанию, он понял, в чем его призвание. «Я понял, что научным экспедициям нужна поддержка специалистов, которые не связаны с наукой, – говорит он, – Потом я случайно встретил человека, работавшего в Антарктическом управлении Великобритании, и он предложил мне работу».
Прошло тридцать лет, и теперь Роуз один из ведущих полярных и подводных исследователей мира – и руководитель экспедиций проекта National Geographic «Девственные моря». «Все это начал Энрик Сала еще в 2008 году, – говорит он. – Энрику казалось, что, исследуя океан, он будто пишет ему некролог, поэтому Сала и запустил “Девственные моря”: чтобы исследовать и защитить последние нетронутые уголки океана». Результат уже есть: после 26 экспедиций было создано 19 охранных зон общей площадью почти два миллиона квадратных километров.
В 2018-м Роуз возглавлял экспедиции к острову Мальпело в Тихом океане и к Азорским островам в Атлантическом. «У Мальпело постоянно происходит мощный подъем глубинных вод на поверхность, – говорит он. – Только что ты плавал рядом с молотоголовыми акулами, а через минуту вокруг тебя уже барракуды. Там поразительное биоразнообразие, но эта среда обитания под угрозой. Мы усердно работаем, чтобы защитить ее».
В 2019-м планируются экспедиции в Антарктиду и Российскую Арктику. «Мы знаем, что помимо защиты отдельных акваторий, нужно защищать и коридоры, которые их соединяют, – говорит Роуз. – Океан – самая большая экосистема мира, и, погружаясь под воду, ты видишь, как все вокруг оживает. Там мы постоянно учимся».