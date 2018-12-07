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Опубликован рейтинг самых смертельных зверей Австралии
В Австралии живет множество ядовитых змей и пауков, а воды кишат акулами и крокодилами. Однако эти представители фауны далеко не так опасны, как принято считать.
Анастасия Баринова
7 декабря 2018 в 18:36
Говоря о животных, способных навредить человеку, обычно называют агрессивных хищников или ядовитых существ. Однако их атаки случаются гораздо реже и приводят к гораздо меньшему числу смертей, чем кажется. В действительности опасные звери могут все время находиться рядом и вовсе не выглядеть таковыми. На примере Австралии специалисты показали, кого на самом деле нужно бояться.
Эксперты из национального статистического управления подсчитали число смертельных случаев в стране за период с 2008 по 2017 годы, и выделили различные причины гибели людей. Список, относящийся к миру фауны, насчитывает 11 пунктов, но акулы там лишь на четвертом месте, змеи – на пятом, а крокодилы и вовсе на седьмом. Самыми опасными врагами человека оказались лошади и коровы: в отчетный период по их вине произошло 77 смертельных случаев.
Это совсем не удивительно: такие происшествия случаются по всему миру, но люди об этом не знают или недооценивают масштаб проблемы. Узнайте, как в Британии коровы затоптали профессора-миллионера.
В Австралии живет 379 видов млекопитающих, но вместе взятые они за год унесли 60 человеческих жизней. В статистическом докладе точный список не приводится, но это могут быть как кенгуру – рослые животные с сильными лапами – так и милые вомбаты: если тех потревожить, они могут нанести серьезные раны своими острыми когтями.
Рейтинг опасной австралийской фауны выглядит следующим образом:
• Коровы и лошади – 77 смертельных случаев;
• Млекопитающие – 60;
• Осы, шершни и пчелы – 27;
• Акулы и другие жители моря – 26;
• Змеи и ящерицы – 23;
• Собаки – 22;
• Крокодилы – 17;
• Неядовитые насекомые – 8;
• Ядовитые членистоногие неустановленных видов – 4;
• Крысы – 1;
• Контакт с ядовитым растением или животным, детали установить не удалось - 1.
Большое число жертв жалящих насекомых вполне объяснимо: у многих людей есть аллергия на их яд, и укус приводит к анафилактическому шоку, который без оказания незамедлительной помощи будет смертельным. По данным Мельбурнского университета, с 2000 по 2013 годы зафиксировано 42 000 госпитализаций из-за различного рода укусов, при этом пчелы, осы и шершни оказались виновными в 31% случаев.
Узнайте, чем может обернуться столкновение с кенгуру.
Эксперты из национального статистического управления подсчитали число смертельных случаев в стране за период с 2008 по 2017 годы, и выделили различные причины гибели людей. Список, относящийся к миру фауны, насчитывает 11 пунктов, но акулы там лишь на четвертом месте, змеи – на пятом, а крокодилы и вовсе на седьмом. Самыми опасными врагами человека оказались лошади и коровы: в отчетный период по их вине произошло 77 смертельных случаев.
Это совсем не удивительно: такие происшествия случаются по всему миру, но люди об этом не знают или недооценивают масштаб проблемы. Узнайте, как в Британии коровы затоптали профессора-миллионера.
В Австралии живет 379 видов млекопитающих, но вместе взятые они за год унесли 60 человеческих жизней. В статистическом докладе точный список не приводится, но это могут быть как кенгуру – рослые животные с сильными лапами – так и милые вомбаты: если тех потревожить, они могут нанести серьезные раны своими острыми когтями.
Рейтинг опасной австралийской фауны выглядит следующим образом:
• Коровы и лошади – 77 смертельных случаев;
• Млекопитающие – 60;
• Осы, шершни и пчелы – 27;
• Акулы и другие жители моря – 26;
• Змеи и ящерицы – 23;
• Собаки – 22;
• Крокодилы – 17;
• Неядовитые насекомые – 8;
• Ядовитые членистоногие неустановленных видов – 4;
• Крысы – 1;
• Контакт с ядовитым растением или животным, детали установить не удалось - 1.
Большое число жертв жалящих насекомых вполне объяснимо: у многих людей есть аллергия на их яд, и укус приводит к анафилактическому шоку, который без оказания незамедлительной помощи будет смертельным. По данным Мельбурнского университета, с 2000 по 2013 годы зафиксировано 42 000 госпитализаций из-за различного рода укусов, при этом пчелы, осы и шершни оказались виновными в 31% случаев.
Узнайте, чем может обернуться столкновение с кенгуру.