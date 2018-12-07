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«Доктор, у меня в носу застрял угорь» — проблема тюленей-монахов
Гавайские тюлени-монахи ищут пищу, засовывая морду под камни. Иногда туда могут попасть посторонние объекты, от которых сами тюлени избавиться не могут.
Анастасия Баринова
7 декабря 2018 в 15:33
Биологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований на Гавайях рассказали о тюленях-монахах (лат. Monachus schauinslandi), которые все чаще попадают в странные и довольно неприятные ситуации. У этих животных обширный рацион – от ракообразных до рыб и осьминогов, и они не только ловят их в воде, но и вытаскивают тех из зарослей кораллов, песка или из-под камней. Этот способ охоты подвергает носы тюленей значительной опасности.
За последние несколько лет на Гавайях было замечено уже несколько тюленей с угрями, застрявшими глубоко в ноздрях. Последний случай с молодым представителем этого вида и вовсе мог закончиться трагически, если бы биологи не вмешались. Специалисты смогли извлечь длинную рыбу, которая погибла, но тюлень не пострадал и «чувствует себя прекрасно».
Биологи не знают, почему подобное травмирование участилось (этот феномен даже назвали «угорь в носу») и как именно оно происходит. Возможно, угорь пытался спастись бегством из пасти тюленя, но выбрал неверное направление, либо же зверь проглотил рыбу, а потом неудачно срыгнул. В любом случае, всех особей с такой проблемой бережно избавляют от угрей и отпускают обратно в дикую природу.
Узнайте о проблемах беломорских тюленей.
За последние несколько лет на Гавайях было замечено уже несколько тюленей с угрями, застрявшими глубоко в ноздрях. Последний случай с молодым представителем этого вида и вовсе мог закончиться трагически, если бы биологи не вмешались. Специалисты смогли извлечь длинную рыбу, которая погибла, но тюлень не пострадал и «чувствует себя прекрасно».
Биологи не знают, почему подобное травмирование участилось (этот феномен даже назвали «угорь в носу») и как именно оно происходит. Возможно, угорь пытался спастись бегством из пасти тюленя, но выбрал неверное направление, либо же зверь проглотил рыбу, а потом неудачно срыгнул. В любом случае, всех особей с такой проблемой бережно избавляют от угрей и отпускают обратно в дикую природу.
Узнайте о проблемах беломорских тюленей.