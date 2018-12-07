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Гекконы с легкостью бегают по воде — как?
Гекконы умеют в мгновение ока взлетать по вертикальной стене, без труда висеть на потолке и выделывать поразительные акробатические трюки в воздухе. А объяснение их другой суперспособности — умению ходить по воде — ученые нашли только сейчас.
Анастасия Баринова
7 декабря 2018 в 16:43
Некоторые представители фауны способны перемещаться по поверхности воды – например, у водомерок тело и кончики ног покрыты жёсткими несмачиваемыми водой волосками, что помогает им по ней скользить, а крупные водоплавающие птицы остаются на плаву при помощи веслообразных движений перепончатыми лапами.
Гекконы не применяют ни одну из подобных тактик: они слишком тяжелы для того, чтобы держаться благодаря поверхностному натяжению воды, но слишком легковесны для того, чтобы плавательные движения их цепкими лапами, полезными во множестве других ситуаций, были эффективны. Однако они все равно могут пронестись по водной поверхности, да так стремительно, что и уследить за ними будет сложно.
Исследование этой поразительной способности провели ученые из Калифорнийского университета в Беркли. Они снимали перемещения гекконов при помощи высокоскоростных камер. Довольно быстро удалось установить, что особая структура кожи, отталкивающая жидкость, все же позволяет ящерицам использовать силу поверхностного натяжения воды.
На этом ученые не остановились и добавили в воду мыло – оно уменьшает силу натяжения – но гекконы все равно продолжали бодро бегать по воде, лишь немного снизив скорость. Это подтвердило гипотезу о наличии у них дополнительных механизмов, с помощью которых ловким ящерицам удается преодолевать водные препятствия.
Оказалось, что во время такого спринта гекконы, подобно шлемоносным василискам, размашистыми движениями своих лап загребают в воду своими лапами пузырьки воздуха. Это создает своеобразную «воздушную подушку», опираясь на которую, рептилии продвигаются все дальше по водной поверхности. И, наконец, боковые движения их хвоста создают направленную вперед «тягу», стабилизируя тело ящерицы.
Все эти навыки позволяют гекконам практически игнорировать воду, двигаясь по ней так же легко, как они это делают на суше, перемещаясь по стволам деревьев, земле, стенам, камням и любым другим твердым поверхностям.
Посмотрите, как гекконы спасли товарища из пасти змеи.
Гекконы не применяют ни одну из подобных тактик: они слишком тяжелы для того, чтобы держаться благодаря поверхностному натяжению воды, но слишком легковесны для того, чтобы плавательные движения их цепкими лапами, полезными во множестве других ситуаций, были эффективны. Однако они все равно могут пронестись по водной поверхности, да так стремительно, что и уследить за ними будет сложно.
Исследование этой поразительной способности провели ученые из Калифорнийского университета в Беркли. Они снимали перемещения гекконов при помощи высокоскоростных камер. Довольно быстро удалось установить, что особая структура кожи, отталкивающая жидкость, все же позволяет ящерицам использовать силу поверхностного натяжения воды.
На этом ученые не остановились и добавили в воду мыло – оно уменьшает силу натяжения – но гекконы все равно продолжали бодро бегать по воде, лишь немного снизив скорость. Это подтвердило гипотезу о наличии у них дополнительных механизмов, с помощью которых ловким ящерицам удается преодолевать водные препятствия.
Оказалось, что во время такого спринта гекконы, подобно шлемоносным василискам, размашистыми движениями своих лап загребают в воду своими лапами пузырьки воздуха. Это создает своеобразную «воздушную подушку», опираясь на которую, рептилии продвигаются все дальше по водной поверхности. И, наконец, боковые движения их хвоста создают направленную вперед «тягу», стабилизируя тело ящерицы.
Все эти навыки позволяют гекконам практически игнорировать воду, двигаясь по ней так же легко, как они это делают на суше, перемещаясь по стволам деревьев, земле, стенам, камням и любым другим твердым поверхностям.
Посмотрите, как гекконы спасли товарища из пасти змеи.