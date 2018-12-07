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  • Фантастические зверята: новорожденные ехидны в австралийском зоопарке
    Фото: tarongazoo / Instagram.com
  • Фантастические зверята: новорожденные ехидны в австралийском зоопарке
    Фото: tarongazoo / Instagram.com
Природа

Фантастические зверята: новорожденные ехидны в австралийском зоопарке

В зоопарке Таронга в Сиднее несколько дней назад объявили о рождении двух детёнышей австралийской ехидны.
Анастасия Крутикова
7 декабря 2018 в 13:36
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Посмотрите на этих зверьков внимательно... Нет, это не нюхлеры из магической вселенной, созданной Джоан Роулинг. Это – детёныши австралийской ехидны, которые еще в августе вылупились в зоопарке Таронга. Этот сиднейский зоопарк является одним из лидеров по сохранению и воспроизведению ехидн, находящихся под угрозой вымирания. Недавно новорождённые малыши открыли глазки, и теперь об их существовании можно объявить на весь мир. 


 
Австралийские ехидны (Tachyglossus aculeatus) выделяются даже среди экзотической и богатой на сюрпризы фауны этого материка. Они одновременно яйцекладущие, млекопитающие и сумчатые. Самым близким их родственником является утконос, также можно проследить родство с насекомоядными, такими как ежи и землеройки. От ежей эти зверьки унаследовали колючки, покрывающие их спину, а от землероек – вытянутую мордочку. 
  • Фантастические зверята: новорожденные ехидны в австралийском зоопарке
    Фото: tarongazoo / Instagram.com


Ехидны – эндемики, и их существование уже давно находится под угрозой вымирания. В дикой природе за ними охотятся многочисленные хищники и рептилии, а в зоопарках – впрочем, как и на воле – звери размножаются довольно медленно и неохотно. К счастью, в зоопарке Таронга существует специальная программа по воспроизведению ехидн, которая приносит ожидаемые результаты. Сотрудники зоопарка очень гордятся таким «фантастическим успехом»

Пагглы – так называют детёнышей ехидн – вылупляются совсем крохотными из яиц, хранящихся в маленьких мягких сумках их мам. В длину они немногим больше сантиметра, а весят меньше одного грамма. Молоко для детёнышей вырабатывается в тех же сумках, и пагглы слизывают его прямо с кожи самки, у которой нет сформированных молочных желез. Растут малыши медленно и покрываются иголками значительно позже, чем те же ежи. 

  • Фантастические зверята: новорожденные ехидны в австралийском зоопарке
    Фото: tarongazoo / Instagram.com

Для зоопарка Таронга эта пара ехидн, которые вылупились от разных матерей, стала седьмым и восьмым ценным экземпляром в их коллекции этих причудливых зверей. Два года назад, в 2016 году, здесь появились на свет сразу трое детенышей, а до этого ехидны приносили потомство в этом сиднейском зоопарке в далеком 1987 году. Теперь в зоопарке заботятся о 18 ехиднах, включая малышей. 

Посмотрите на ехидн, родившихся в другом австралийском зоопарке три года назад

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