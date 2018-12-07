Фантастические зверята: новорожденные ехидны в австралийском зоопарке
Австралийские ехидны (Tachyglossus aculeatus) выделяются даже среди экзотической и богатой на сюрпризы фауны этого материка. Они одновременно яйцекладущие, млекопитающие и сумчатые. Самым близким их родственником является утконос, также можно проследить родство с насекомоядными, такими как ежи и землеройки. От ежей эти зверьки унаследовали колючки, покрывающие их спину, а от землероек – вытянутую мордочку.
Ехидны – эндемики, и их существование уже давно находится под угрозой вымирания. В дикой природе за ними охотятся многочисленные хищники и рептилии, а в зоопарках – впрочем, как и на воле – звери размножаются довольно медленно и неохотно. К счастью, в зоопарке Таронга существует специальная программа по воспроизведению ехидн, которая приносит ожидаемые результаты. Сотрудники зоопарка очень гордятся таким «фантастическим успехом».
Пагглы – так называют детёнышей ехидн – вылупляются совсем крохотными из яиц, хранящихся в маленьких мягких сумках их мам. В длину они немногим больше сантиметра, а весят меньше одного грамма. Молоко для детёнышей вырабатывается в тех же сумках, и пагглы слизывают его прямо с кожи самки, у которой нет сформированных молочных желез. Растут малыши медленно и покрываются иголками значительно позже, чем те же ежи.
Для зоопарка Таронга эта пара ехидн, которые вылупились от разных матерей, стала седьмым и восьмым ценным экземпляром в их коллекции этих причудливых зверей. Два года назад, в 2016 году, здесь появились на свет сразу трое детенышей, а до этого ехидны приносили потомство в этом сиднейском зоопарке в далеком 1987 году. Теперь в зоопарке заботятся о 18 ехиднах, включая малышей.
Посмотрите на ехидн, родившихся в другом австралийском зоопарке три года назад.
Пагглы — так называют детёнышей ехидн — вылупляются совсем крохотными из яиц, хранящихся в маленьких мягких сумках их мам. В длину они немногим больше сантиметра, а весят меньше одного грамма. Молоко для детёнышей вырабатывается в тех же сумках, и пагглы слизывают его прямо с кожи самки, у которой нет сформированных молочных желез. Растут малыши медленно и покрываются иголками значительно позже, чем те же ежи.
Для зоопарка Таронга эта пара ехидн, которые вылупились от разных матерей, стала седьмым и восьмым ценным экземпляром в их коллекции этих причудливых зверей. Два года назад, в 2016 году, здесь появились на свет сразу трое детенышей, а до этого ехидны приносили потомство в этом сиднейском зоопарке в далеком 1987 году. Теперь в зоопарке заботятся о 18 ехиднах, включая малышей.
Посмотрите на ехидн, родившихся в другом австралийском зоопарке три года назад.