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Прелестный детёныш африканской антилопы родился в зоопарке Майами
В американском зоопарке на свет появился обыкновенный стенбок — детёныш карликового вида африканских антилоп.
Анастасия Баринова
6 декабря 2018 в 19:31
Для сравнения: косулья антилопа имеет высоту в холке 75 см, массу 20 кг; для импал эти показатели – около 95 см и 80 кг. В дикой природе обыкновенный стенбок обитает лишь на юге и востоке Африки. В зоопарке Майами представителям этого вида антилоп созданы комфортные условия, и 5 декабря здесь уже в третий раз родился прелестный малыш – точнее, малышка антилопа.
Специалисты осторожно осмотрели новорожденную самку, взяли у той анализы и вживили ей чип для дальнейшего отслеживания его состояния. При рождении детеныш весил 1,3 кг. Теперь о нем будут заботиться сотрудники зоопарка. Для многих видов животных, рожденных в неволе, специалисты рекомендуют дальнейший уход передавать людям: у взрослых особей из зоопарков родительский инстинкт иногда развивается недостаточно сильно или вовсе полностью утрачивается.
Посмотрите на дымчатого леопарда, появившегося на свет в другом зоопарке.