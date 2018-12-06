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  • Открыт новый вид земноводных: сетчатые сирены!
    Фото: Pierson Hill/Sciencealert
  • Открыт новый вид земноводных: сетчатые сирены!
    Фото: Pierson Hill/Sciencealert
Природа

Открыт новый вид земноводных: сетчатые сирены!

Неуловимое животное пряталось от ученых несколько десятилетий.
Анастасия Баринова
6 декабря 2018 в 20:25
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Среди жителей юго-востоке США ходили слухи о «существе длиной с руку, имеющем блестящую кожу и наросты на голове». Американские биологи Дэвид Стин (David Steen) и Шон Грэм (Sean Graham) решили найти его.

Это потребовало нескольких лет полевых экспедиций. Первый экземпляр попал в их ловушку в 2010 году во Флориде. Биологам повезло: перед ними было животное неизвестного вида – очевидно, земноводное, родственное знаменитым аксолотлям

Затем на протяжении пяти лет вместе с коллегой Стин продолжал поиски, а затем ученые приступили к исследованиям и описанию нового вида.


Новый вид получил название Siren reticulata, сетчатый сирен. Как и другие животные рода сирены (ударение на первый слог – в отличие от млекопитающих сирен!), они живут только в воде и дышат жабрами, которые выглядят как крупные разветвленные наросты. В отличие от саламандр, они эволюционно утратили конечности – поэтому местные называли их леопардовыми угрями.

Также у животных отсутствуют веки, а вместо зубов – подобие клюва. Самая большая особь S.reticulata в длину достигала 61 см – это вполне солидный показатель для сирен, чья длина, в зависимости от вида, колеблется в пределах 35-95 см. При этом новый вид – один из крупнейших, описанных в США за последние сто лет. Особенно удивительно, что это животное уже попадалось ученым в далеких 70-х, но с тех пор ни один исследователь не описал его как новый вид. 
«Орнитологи бы убили друг друга за шанс открыть новый вид птиц в Северной Америке. Это как обнаружить пятнистого страуса», – отмечает Стин. 

Интересно, что оба биолога проводили исследования в свободное время и за собственный счет, поэтому даже генетический анализ еще не закончен. Между тем науке известны лишь 4 вида сиренов (помимо вновь открытого), так что наблюдения Стина и команды особенно важны.

Узнайте, где живет крупнейшая в мире саламандра.


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