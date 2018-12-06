Открыт новый вид земноводных: сетчатые сирены!
Это потребовало нескольких лет полевых экспедиций. Первый экземпляр попал в их ловушку в 2010 году во Флориде. Биологам повезло: перед ними было животное неизвестного вида – очевидно, земноводное, родственное знаменитым аксолотлям.
Затем на протяжении пяти лет вместе с коллегой Стин продолжал поиски, а затем ученые приступили к исследованиям и описанию нового вида.
I was super stoked to work with the brilliant @lucygempoley to create this graphical abstract about the Reticulated Siren and our efforts to bring this cool creature to light. Also, we wrote a blog post to tell you the story behind the science: https://t.co/ezw8ATiKdz. #SciComm pic.twitter.com/DNRfTVqVXc— David Steen, Ph.D. (@AlongsideWild) 5 декабря 2018 г.
Новый вид получил название Siren reticulata, сетчатый сирен. Как и другие животные рода сирены (ударение на первый слог – в отличие от млекопитающих сирен!), они живут только в воде и дышат жабрами, которые выглядят как крупные разветвленные наросты. В отличие от саламандр, они эволюционно утратили конечности – поэтому местные называли их леопардовыми угрями.
Также у животных отсутствуют веки, а вместо зубов – подобие клюва. Самая большая особь S.reticulata в длину достигала 61 см – это вполне солидный показатель для сирен, чья длина, в зависимости от вида, колеблется в пределах 35-95 см. При этом новый вид – один из крупнейших, описанных в США за последние сто лет. Особенно удивительно, что это животное уже попадалось ученым в далеких 70-х, но с тех пор ни один исследователь не описал его как новый вид.
«Орнитологи бы убили друг друга за шанс открыть новый вид птиц в Северной Америке. Это как обнаружить пятнистого страуса», – отмечает Стин.
Интересно, что оба биолога проводили исследования в свободное время и за собственный счет, поэтому даже генетический анализ еще не закончен. Между тем науке известны лишь 4 вида сиренов (помимо вновь открытого), так что наблюдения Стина и команды особенно важны.
Узнайте, где живет крупнейшая в мире саламандра.
Новый вид получил название Siren reticulata, сетчатый сирен. Как и другие животные рода сирены (ударение на первый слог — в отличие от млекопитающих сирен!), они живут только в воде и дышат жабрами, которые выглядят как крупные разветвленные наросты. В отличие от саламандр, они эволюционно утратили конечности — поэтому местные называли их леопардовыми угрями.
Также у животных отсутствуют веки, а вместо зубов — подобие клюва. Самая большая особь S.reticulata в длину достигала 61 см — это вполне солидный показатель для сирен, чья длина, в зависимости от вида, колеблется в пределах 35−95 см. При этом новый вид — один из крупнейших, описанных в США за последние сто лет. Особенно удивительно, что это животное уже попадалось ученым в далеких 70-х, но с тех пор ни один исследователь не описал его как новый вид.
«Орнитологи бы убили друг друга за шанс открыть новый вид птиц в Северной Америке. Это как обнаружить пятнистого страуса», — отмечает Стин.
Интересно, что оба биолога проводили исследования в свободное время и за собственный счет, поэтому даже генетический анализ еще не закончен. Между тем науке известны лишь 4 вида сиренов (помимо вновь открытого), так что наблюдения Стина и команды особенно важны.
Узнайте, где живет крупнейшая в мире саламандра.