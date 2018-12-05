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Жилет против хищника: как защитить пса от койота?
Жизнь домашних питомцев не всегда безоблачна: на них могут напасть хищники вроде койота или ястреба. Американцы придумали простое и эффективное средство защиты.
Анастасия Баринова
5 декабря 2018 в 19:11
Койоты – североамериканские хищники, родственные волкам, лисам и другом псовым. Несмотря на не очень большие размеры (около метра в длину и 50 см в холке), они способны охотиться не только на сусликов или зайцев, но и оленей. Известно несколько случаев нападений койота на человека. Число же четвероногих домашних питомцев, ставших жертвами койотов, даже невозможно подсчитать. Только в Чикаго зарегистрировано 70 атак на собак и 10 на кошек. Наиболее уязвимыми эксперты признали 30 пород собак, отличающихся небольшими размерами, в частности, ши-тцу, йоркширский терьер, пудель и джек-рассел-терьер.
И хотя собаководы знают правила содержания животных (в частности, не оставлять их без присмотра и не позволять бегать без поводка за пределами своего участка), не всем удается уберечь питомцев. К тому же, наряду с койотами на собак охотятся и ястребы. Решение проблемы лежало на поверхности: легкий жилет с острыми шипами, который бы не позволил хищнику закогтить добычу.
Изобретение принадлежит Пол Мотту и его жене Пэм (Paul, Pam Mott) из Калифории, решившим несколько лет назад защитить подобным образом трех своих собачек. Затем с помощью друзей они основали фирму, и теперь их жилеты и ошейники самых разных модификаций широко востребованы даже за пределами США. Шипы изготовлены из жесткого нейлона или металла, есть модели и для кошек.
Это действительно хорошая идея, поскольку койоты и другие лесные животные все чаще поселяются в городах в поисках пищи.
И хотя собаководы знают правила содержания животных (в частности, не оставлять их без присмотра и не позволять бегать без поводка за пределами своего участка), не всем удается уберечь питомцев. К тому же, наряду с койотами на собак охотятся и ястребы. Решение проблемы лежало на поверхности: легкий жилет с острыми шипами, который бы не позволил хищнику закогтить добычу.
Изобретение принадлежит Пол Мотту и его жене Пэм (Paul, Pam Mott) из Калифории, решившим несколько лет назад защитить подобным образом трех своих собачек. Затем с помощью друзей они основали фирму, и теперь их жилеты и ошейники самых разных модификаций широко востребованы даже за пределами США. Шипы изготовлены из жесткого нейлона или металла, есть модели и для кошек.
Это действительно хорошая идея, поскольку койоты и другие лесные животные все чаще поселяются в городах в поисках пищи.