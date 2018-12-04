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Как выглядит новорожденный белый медвежонок: видео
Отличные новости: пополнение в берлинском зоопарке!
Анастасия Баринова
4 декабря 2018 в 20:13
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В одном из двух главных зоопарков немецкой столицы, Фридрихсфельде (Tierpark Berlin), живет белая медведица по кличке Тоня (Tonja). Еще весной она весила 230 кг, но к сентябрю ее масса составляла 390 кг. Смотрители подозревали о ее беременности, но не спешили с выводами. Полную гарантию могло дать только УЗИ, но сделать его можно только с наркозом – а это стало бы риском для плода. Специалисты решили не тревожить зверя.
На прошлой неделе Тоню одолела сонливость – она спала по 22 часа в день, но 30 ноября медведица пробудилась рано и весь день была беспокойной. В ночь на 1 декабря на свет появился белый медвежонок. Ранее за Тоней «ухаживал» белый медведь по кличке Володя (Wolodja), и, судя по всему, его и надо считать отцом.
Сейчас за новорожденным и его матерью ведется наблюдение при помощи веб-камер, но в вольер смотрители не входят. Многие детеныши белых медведей погибают вскоре после рождения; покой и отсутствие стресса помогут малышу благополучно пережить первые опасные 10 дней.
Сотрудники зоопарка надеются, что с Тоней и ее детенышем все будет в порядке: в прошлом она уже становилась матерью, и хорошо заботилась о своих малышах.
Посмотрите, как спят новорожденные медвежата.
На прошлой неделе Тоню одолела сонливость – она спала по 22 часа в день, но 30 ноября медведица пробудилась рано и весь день была беспокойной. В ночь на 1 декабря на свет появился белый медвежонок. Ранее за Тоней «ухаживал» белый медведь по кличке Володя (Wolodja), и, судя по всему, его и надо считать отцом.
Сейчас за новорожденным и его матерью ведется наблюдение при помощи веб-камер, но в вольер смотрители не входят. Многие детеныши белых медведей погибают вскоре после рождения; покой и отсутствие стресса помогут малышу благополучно пережить первые опасные 10 дней.
Сотрудники зоопарка надеются, что с Тоней и ее детенышем все будет в порядке: в прошлом она уже становилась матерью, и хорошо заботилась о своих малышах.
Посмотрите, как спят новорожденные медвежата.