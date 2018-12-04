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Природа

Как бобры в магазин ходили: видео

В один из американских магазинов заглянула пара необычных клиентов.
Анастасия Баринова
4 декабря 2018 в 20:25
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  • Как бобры в магазин ходили: видео
    Фото: Cumberland Farms
Камеры наблюдения, установленные в супермаркете Cumberland Farms (город Фитчбург, штат Массачусетс), зафиксировали появление двух бобров. Перед грызунами гостеприимно распахнулись автоматические двери, и они один за другим зашли в магазин. После бобры уверенно проследовали вглубь магазины, ничуть не смущаясь удивленной реакции сотрудников. Один почти сразу же покинул помещение, но далеко не ушел, а остался ждать товарища у входных дверей.

Сотрудники супермаркета, снимая оставшегося гостя на телефон, пытались осторожно выпроводить его: все-таки магазин – не самое лучшее место для диких животных. Не так давно другой магазин посетил олень, и некоторые посетители после этого потребовали вызвать санитарный контроль и убедиться в том, что помещение было полностью продезинфицировано.

К счастью, и второй массачусетский бобр не задержался в магазине надолго: растерянно побродив между полок, он присоединился к своему спутнику, ожидающему снаружи. По всей вероятности, пара вернулась к реке Nashua, протекающей в окрестностях города.

Познакомьтесь с бобрами-парашютистами.

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