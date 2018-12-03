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В Канаде случайно найдена гигантская пещера: видео
В канадской провинции Британская Колумбия была замечена огромная пещера, ранее скрывавшаяся под снегом. Никто не знал о ее существовании.
Анастасия Баринова
3 декабря 2018 в 15:27
Пещера длиной около 100 метров и шириной около 60 метров расположена в Провинциальном парке Уэллс-Грей (Gray Provincial Park). Учёные высказали предположение, что до сих пор ее никто не видел, поскольку на протяжении большей части года пещера покрыта снегом. Теперь из-за глобального потепления снежный покров постепенно исчезает, и гигантское углубление в земле случайно заметили представители природоохранного министерства Канады, проводившие в апреле подсчет оленей с вертолета. Практически сразу же пещеру прозвали «ямой Сарлакка» – за схожесть с логовом монстра из вселенной «Звездных войн», и приверженцы этого названия уже создали петицию на Change.org с призывом сделать его официальным.
В сентябре к пещере отправилась первая исследовательская группа, которой однако не удалось выяснить глубину пещеры: спелеологи смогли спуститься только на 80 метров, где путь им преградили снег, лед и вода.
– Она огромная, – рассказывает спелеолог Кэтэрин Хиксон. – Когда вы впервые видите ее, дыхание замирает от восхищения. Первая мысль, которая возникает, – «это невозможно».
– Я бывал в некоторых крупнейших пещерах мира, и эта – огромна не только по канадским стандартам, – вторит ей другой спелеолог, Джон Поллак. – Если встать на краю и заглянуть вниз, линия видимости достигнет почти 183 метров: такие глубокие пещеры – редкость для Канады.
Большая часть Скалистых гор, окружающих эту местность, состоит из известняка, однако пещера залегает в карстовом слое. Внутрь нее устремляется водопад, который, вероятно и пробил громадный проход в земле. Протекая через пещеру, этот поток воды может выходить на поверхность на расстоянии двух километров, но это пока лишь теория. Для детального изучения геологического образования в ближайшие годы сюда будет отправлена масштабная экспедиция, а от широкой общественности точное нахождение места пока держится в секрете для того, чтобы сохранить его нетронутым до профессиональных исследований.
Посмотрите на скопление карстовых воронок в Китае.
В сентябре к пещере отправилась первая исследовательская группа, которой однако не удалось выяснить глубину пещеры: спелеологи смогли спуститься только на 80 метров, где путь им преградили снег, лед и вода.
– Она огромная, – рассказывает спелеолог Кэтэрин Хиксон. – Когда вы впервые видите ее, дыхание замирает от восхищения. Первая мысль, которая возникает, – «это невозможно».
– Я бывал в некоторых крупнейших пещерах мира, и эта – огромна не только по канадским стандартам, – вторит ей другой спелеолог, Джон Поллак. – Если встать на краю и заглянуть вниз, линия видимости достигнет почти 183 метров: такие глубокие пещеры – редкость для Канады.
Большая часть Скалистых гор, окружающих эту местность, состоит из известняка, однако пещера залегает в карстовом слое. Внутрь нее устремляется водопад, который, вероятно и пробил громадный проход в земле. Протекая через пещеру, этот поток воды может выходить на поверхность на расстоянии двух километров, но это пока лишь теория. Для детального изучения геологического образования в ближайшие годы сюда будет отправлена масштабная экспедиция, а от широкой общественности точное нахождение места пока держится в секрете для того, чтобы сохранить его нетронутым до профессиональных исследований.
Посмотрите на скопление карстовых воронок в Китае.