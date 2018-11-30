526
0
Как на Суматре спасают носорогов: видео
Численность суматранских носорогов стремительно сокращается. Зоозащитники нашли возможность им помочь.
Анастасия Баринова
30 ноября 2018 в 19:05
Суматранские носороги (лат. Dicerorhinus sumatrensis) находятся на грани исчезновения: по последним данным, на планете осталось не более 80 особей, при этом небольшие раздробленные популяции обитают лишь на двух островах: Суматре и Калимантане (Борнео).
В семействе носороговых суматранский – самый мелкий представитель. Его высота в холке достигает 112–145 см, длина тела – 236–318 см, масса – 800–2000 кг. Для сравнения: среди белых носорогов нередко встречаются особи ростом 2 метра и длиной 4 метра.
С учетом текущих тенденций суматранские носороги могут исчезнуть с лица Земли: они просто не успевают создать пару и продолжить свой род, потому что найти партнера среди стремительно сокращающихся популяций не так просто. Помимо сложности поиска партнера, важнейшими проблемами остаются браконьерство и уничтожение естественной среды обитания. Зоозащитники не могут устранить все опасности, подстерегающие диких животных, зато они способны создать им комфортные условия жизни. Недавно при поддержке индонезийского правительства здоровая самка суматранского носорога по кличке Паху (Pahu) была поймана на Борнео и перевезена в один из заповедников. Там она сможет дать потомство в паре с одним из других спасенных носорогов.
Отлов и перевозка носорогов в безопасные места – не такое простое занятие, как может показаться. На Паху экологи «охотились» восемь месяцев: первая ловушка – накрытая листьями яма – была поставлена в апреле. Следующей непростой задачей может стать воспроизведение вида в неволе: пока известно лишь о двух успешных случаях, в 2012 и 2016 годах.
Проект по увеличению численности суматранских носорогов не имеет временных рамок и будет реализовываться по мере возможности. В лесах осталось еще много ловушек, за которыми следят экологи. Чем больше животных удастся переместить в заповедник, подальше от браконьеров – тем больше у популяции шансов на возрождение.
Узнайте, зачем в зоопарках у носорогов отпиливают рога.
В семействе носороговых суматранский – самый мелкий представитель. Его высота в холке достигает 112–145 см, длина тела – 236–318 см, масса – 800–2000 кг. Для сравнения: среди белых носорогов нередко встречаются особи ростом 2 метра и длиной 4 метра.
С учетом текущих тенденций суматранские носороги могут исчезнуть с лица Земли: они просто не успевают создать пару и продолжить свой род, потому что найти партнера среди стремительно сокращающихся популяций не так просто. Помимо сложности поиска партнера, важнейшими проблемами остаются браконьерство и уничтожение естественной среды обитания. Зоозащитники не могут устранить все опасности, подстерегающие диких животных, зато они способны создать им комфортные условия жизни. Недавно при поддержке индонезийского правительства здоровая самка суматранского носорога по кличке Паху (Pahu) была поймана на Борнео и перевезена в один из заповедников. Там она сможет дать потомство в паре с одним из других спасенных носорогов.
Отлов и перевозка носорогов в безопасные места – не такое простое занятие, как может показаться. На Паху экологи «охотились» восемь месяцев: первая ловушка – накрытая листьями яма – была поставлена в апреле. Следующей непростой задачей может стать воспроизведение вида в неволе: пока известно лишь о двух успешных случаях, в 2012 и 2016 годах.
Проект по увеличению численности суматранских носорогов не имеет временных рамок и будет реализовываться по мере возможности. В лесах осталось еще много ловушек, за которыми следят экологи. Чем больше животных удастся переместить в заповедник, подальше от браконьеров – тем больше у популяции шансов на возрождение.
Узнайте, зачем в зоопарках у носорогов отпиливают рога.
Отлов и перевозка носорогов в безопасные места — не такое простое занятие, как может показаться. На Паху экологи «охотились» восемь месяцев: первая ловушка — накрытая листьями яма — была поставлена в апреле. Следующей непростой задачей может стать воспроизведение вида в неволе: пока известно лишь о двух успешных случаях, в 2012 и 2016 годах.
Проект по увеличению численности суматранских носорогов не имеет временных рамок и будет реализовываться по мере возможности. В лесах осталось еще много ловушек, за которыми следят экологи. Чем больше животных удастся переместить в заповедник, подальше от браконьеров — тем больше у популяции шансов на возрождение.