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В Новой Зеландии продолжают гибнуть дельфины: еще 50 жертв
В Новой Зеландии продолжается экологическая катастрофа: еще пять десятков гринд найдены мертвыми.
Анастасия Баринова
30 ноября 2018 в 17:26
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В акватории Новой Зеландии необъяснимым образом гибнут дельфины. Только несколько дней назад на берегу острова Стюарт, лежащего к югу от основной части страны, было обнаружено 145 гринд; спасти никого не удалось. А теперь сотрудники из новозеландского природоохранного ведомства получили информацию о 80-90 гриндах, застрявших на побережье архипелага Чатем (680 км к юго-востоку от острова Южный).
Прибыв на место, специалисты обнаружили, что около 40 особей все же смогли уплыть в открытое море, но оставшиеся 50 дельфинов погибли. Еще один подавал признаки жизни, но он был крайне слаб и находился в мучениях; его подвергли эвтаназии.
Сейчас при помощи волонтеров из числа местных жителей готовятся похороны дельфинов. Одновременно эксперты анализируют образцы кожи и другой генетический материал, взятый у погибших: причина, по которой они заплывают на мелководье и расстаются с жизнью, так и не найдена. Среди возможных гипотез – болезни, экстремальная погода, попытка убежать от хищника, случайная дезориентация вожака группы.
(Погибшие гринды будут похоронены недалеко от пляжа отдаленного и малонаселенного острова, куда они выбросились. Для них вырыли большую могилу из-за того, что захоронить дельфинов в песке не получилось бы. Это нормальная практика, когда речь идет о мертвых морских млекопитающих).
Массовая гибель морских обитателей, отказывающихся уплывать с мелководья, случается все чаще: ранее печальная статистика насчитывала в Новой Зеландии до 300 смертей дельфинов и китов в год, но только за последнюю неделю зафиксировано уже 200 смертей.
Кроме того, на днях на противоположном конце страны, на севере Северного острова, сотни экологов и волонтеров боролись за жизнь редчайшего вида морских млекопитающих – карликовых косаток. В ловушке на мелководье оказалось восемь животных. Сначала их перевезли в другую часть побережья, откуда им было бы легче вернуться в море, но шесть косаток не смогли этого сделать.
Спустя несколько дней пятерых пришлось усыпить: они настойчиво возвращались к берегу, отказываясь есть и слабея на глазах. Одна косатка пока остается на мелководье; шанс, что она уплывет в море, еще есть.
Прибыв на место, специалисты обнаружили, что около 40 особей все же смогли уплыть в открытое море, но оставшиеся 50 дельфинов погибли. Еще один подавал признаки жизни, но он был крайне слаб и находился в мучениях; его подвергли эвтаназии.
Сейчас при помощи волонтеров из числа местных жителей готовятся похороны дельфинов. Одновременно эксперты анализируют образцы кожи и другой генетический материал, взятый у погибших: причина, по которой они заплывают на мелководье и расстаются с жизнью, так и не найдена. Среди возможных гипотез – болезни, экстремальная погода, попытка убежать от хищника, случайная дезориентация вожака группы.
(Погибшие гринды будут похоронены недалеко от пляжа отдаленного и малонаселенного острова, куда они выбросились. Для них вырыли большую могилу из-за того, что захоронить дельфинов в песке не получилось бы. Это нормальная практика, когда речь идет о мертвых морских млекопитающих).
Массовая гибель морских обитателей, отказывающихся уплывать с мелководья, случается все чаще: ранее печальная статистика насчитывала в Новой Зеландии до 300 смертей дельфинов и китов в год, но только за последнюю неделю зафиксировано уже 200 смертей.
Кроме того, на днях на противоположном конце страны, на севере Северного острова, сотни экологов и волонтеров боролись за жизнь редчайшего вида морских млекопитающих – карликовых косаток. В ловушке на мелководье оказалось восемь животных. Сначала их перевезли в другую часть побережья, откуда им было бы легче вернуться в море, но шесть косаток не смогли этого сделать.
Спустя несколько дней пятерых пришлось усыпить: они настойчиво возвращались к берегу, отказываясь есть и слабея на глазах. Одна косатка пока остается на мелководье; шанс, что она уплывет в море, еще есть.