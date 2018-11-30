Млекопитающие пауки найдены в Китае
Биолог Ханти Чен (Zhanqi Chen) из Китайской академии наук в Юннане вместе с коллегами наблюдал гнездами скакунчиков. Выяснилось, что они бывают двух типов: либо состоящие из нескольких взрослых особей, либо же из одной матери и ее малышей. Ученые заметили, что паучиха не отлучается из гнезда на охоту, но детеныши растут: к «подростковому» периоду (20-дневный возраст) они достигали 3,5 миллиметра в длину.
Ученые предположили, что выводок питаются неоплодотворенными яйцами – так же, как делают молодые особи некоторых насекомых и лягушек (а у акул эмбрионы поедают яйца, еще находясь в утробе). Другое объяснение – паучиха могла отрыгивать свою пищу и кормить ею малышей – так питаются Stegodyphus lineatus и другие пауки. Но когда биологи внимательно присмотрелись к происходящему в гнезде – они не поверили своим глазам: паучата припадали к матери точно так же, как это делают детеныши млекопитающих.
«Я был так взволнован, что не мог спать», –Ханти Чен.Биологи изучили процесс паучиной «лактации». Самка выделяла похожую на молоко жидкость из эпигастральной борозды, которая находится на нижней стороне брюшка. На первых порах она маленькими каплями располагала питательный секрет по внутренней поверхности гнезда. Беспомощные малыши питались ими около двух недель, а затем, окрепнув, могли получать «молоко» прямо от матери.
На третьей неделе жизни паучата начинали учиться добывать себе пищу, ненадолго покидая гнездо, однако к эпигастральной борозде они припадали еще около 20 дней.
В состав жидкости входят сахар и жир; она необыкновенно богата белком: его содержание в четыре раза выше, чем в коровьем молоке. На основании результатов этого анализа биологи предположили, что «молоко» является модифицированным вариантом неоплодотворенных яиц, только в их жидкой форме.
Знаете ли вы, что орангутаны питаются материнским молоком четверть своей жизни?
Биологи изучили процесс паучиной «лактации». Самка выделяла похожую на молоко жидкость из эпигастральной борозды, которая находится на нижней стороне брюшка. На первых порах она маленькими каплями располагала питательный секрет по внутренней поверхности гнезда. Беспомощные малыши питались ими около двух недель, а затем, окрепнув, могли получать «молоко» прямо от матери.
На третьей неделе жизни паучата начинали учиться добывать себе пищу, ненадолго покидая гнездо, однако к эпигастральной борозде они припадали еще около 20 дней.
В состав жидкости входят сахар и жир; она необыкновенно богата белком: его содержание в четыре раза выше, чем в коровьем молоке. На основании результатов этого анализа биологи предположили, что «молоко» является модифицированным вариантом неоплодотворенных яиц, только в их жидкой форме.
Знаете ли вы, что орангутаны питаются материнским молоком четверть своей жизни?