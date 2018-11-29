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  • Кто просверлил дырки в раковинах?
    Фото: Richard Toller / Flickr.com
  • Кто просверлил дырки в раковинах?
    Фото: H. Zell/Wikipedia
  • Кто просверлил дырки в раковинах?
    Фото: H. Zell/Wikipedia
  • Кто просверлил дырки в раковинах?
    Фото: Richard Toller / Flickr.com
  • Кто просверлил дырки в раковинах?
    Фото: Christian Gronau/Сortesmuseum.com
Природа

Кто просверлил дырки в раковинах?

Главная защита моллюсков — раковина. Но их собственные сородичи могут просверить эту броню — и съесть хозяина заживо!
Анастасия Баринова
29 ноября 2018 в 20:29
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Среди моллюсков самыми многочисленным является класс брюхоногих (они же – гастроподы, они же – улитки и слизни). Их насчитывается по меньшей мере 65 тысяч видов.

Большинство представителей этого класса можно узнать по раковинам (которые, впрочем, сильно отличаются по форме и размеру; у слизней они сильно редуцированы). Отличаются гастроподы и пищевыми предпочтениями. Некоторые из них – травоядные, тогда как другие – безжалостные хищники, способные одолеть не только червей, других моллюсков и беспозвоночных, но и рыб.


Для охоты на моллюсков, закрытых раковиной, некоторые гастроподы выработали особый инструмент – «сверло». Его роль выполняет радула, или тёрка, которая располагается на кончике длинного хоботка и имеет поперечные ряды хитиновых зубов. У некоторых моллюсков радула действует по принципу землечерпательной машины, снабженной ковшами: моллюск соскребает ею частички пищи, которое затем проглатывает.

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А те брюхоногие моллюски, которые питаются себе подобными, используют радулу в качестве сверла для вскрытия панциря жертвы. Это, например, иглянки (лат. Muricidae) и морские улитки Nucella lamellosa: сначала они выделяют секрет, размягчающий раковину моллюска, а затем приступают к сверлению – на это уходит несколько часов.


В случае успеха хищник через образовавшееся отверстие высасывает плоть с помощью своего хоботка. Иногда жертве все же удается выжить: об этом свидетельствуют раковины со следами заросших отверстий. Возможно, нападавший перестал сверлить, недооценив толщину раковины или неудачно выбрав особо толстый ее участок – либо же его кто-то спугнул.

Другие моллюски – осьминоги из класса головоногие – тоже способны пробивать защитный покров жертвы: острым клювом они проделывают отверстие в хитиновом панцире, а затем впрыскивают туда яд и пищеварительные ферменты.


Узнайте про осьминогов больше.

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