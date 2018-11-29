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Природа

Тайна скелета с новозеландского побережья

Жительница Новой Зеландии нашла на берегу остатки странного существа.
Анастасия Баринова
29 ноября 2018 в 16:07
  • Тайна скелета с новозеландского побережья
Удивительную находку совершила Ханна Мэри (Hanna Mary) из новозеландского города Крайстчерч. Вместе с матерью она занималась уборкой мусора, выброшенного на берег после шторма, и заметила под охапкой веток какие-то полупрозрачные очертания. Сначала Ханна приняла их за пластиковую пленку, но при ближайшем рассмотрении стало ясно, что это останки какого-то существа с длинным хвостом, лапами, когтями, вытянутой головой и острыми зубами. Женщины испугались взять скелет в руки, предположив, что он может быть токсичным, но любопытство пересилило страх. Ханна забрала останки и показала их соседу-таксидермисту, но тот никогда с подобным не сталкивался. В поисках истины девушка опубликовала фото неведомого животного в соцсетях.

Люди строили самые фантастические догадки – от «летающей рыбы-белки» до инопланетянина, – но только ученые смогли дать правильный ответ. Как пояснил ихтиолог Малколм Фрэнсис (Malcolm Francis) из новозеландского Национального исследовательского института воды и атмосферы (NIWA), останки принадлежат самцу ската Dipturus nasutus из семейства ромбовых скатов. Эти хрящевые рыбы в длину могут достигать метра; они обитают в районе Новой Зеландии на глубине от 10 до 1500 метров. Крылья этих скатов съедобны, потому рыбаки нередко ставят на них сети.

Больше всего в странном скелете удивляло то, что можно принять за ноги существа. Однако на самом деле эти выступающие выросты являются придатками-класперами: эти органы присутствуют у самцов хрящевых рыб, которые используют их во время спаривания. Класперы не только помогают удерживать самку, но и проникают глубоко в ее тело, доставляя туда капсулы со сперматозоидами, или «сперматофоры».

Посмотрите, как выглядят яйца, которые откладывают скаты.

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