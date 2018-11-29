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Тайна скелета с новозеландского побережья
Жительница Новой Зеландии нашла на берегу остатки странного существа.
Анастасия Баринова
29 ноября 2018 в 16:07
пересилило страх. Ханна забрала останки и показала их соседу-таксидермисту, но тот никогда с подобным не сталкивался. В поисках истины девушка опубликовала фото неведомого животного в соцсетях.
Люди строили самые фантастические догадки – от «летающей рыбы-белки» до инопланетянина, – но только ученые смогли дать правильный ответ. Как пояснил ихтиолог Малколм Фрэнсис (Malcolm Francis) из новозеландского Национального исследовательского института воды и атмосферы (NIWA), останки принадлежат самцу ската Dipturus nasutus из семейства ромбовых скатов. Эти хрящевые рыбы в длину могут достигать метра; они обитают в районе Новой Зеландии на глубине от 10 до 1500 метров. Крылья этих скатов съедобны, потому рыбаки нередко ставят на них сети.
Больше всего в странном скелете удивляло то, что можно принять за ноги существа. Однако на самом деле эти выступающие выросты являются придатками-класперами: эти органы присутствуют у самцов хрящевых рыб, которые используют их во время спаривания. Класперы не только помогают удерживать самку, но и проникают глубоко в ее тело, доставляя туда капсулы со сперматозоидами, или «сперматофоры».
Посмотрите, как выглядят яйца, которые откладывают скаты.
Люди строили самые фантастические догадки – от «летающей рыбы-белки» до инопланетянина, – но только ученые смогли дать правильный ответ. Как пояснил ихтиолог Малколм Фрэнсис (Malcolm Francis) из новозеландского Национального исследовательского института воды и атмосферы (NIWA), останки принадлежат самцу ската Dipturus nasutus из семейства ромбовых скатов. Эти хрящевые рыбы в длину могут достигать метра; они обитают в районе Новой Зеландии на глубине от 10 до 1500 метров. Крылья этих скатов съедобны, потому рыбаки нередко ставят на них сети.
Больше всего в странном скелете удивляло то, что можно принять за ноги существа. Однако на самом деле эти выступающие выросты являются придатками-класперами: эти органы присутствуют у самцов хрящевых рыб, которые используют их во время спаривания. Класперы не только помогают удерживать самку, но и проникают глубоко в ее тело, доставляя туда капсулы со сперматозоидами, или «сперматофоры».
Посмотрите, как выглядят яйца, которые откладывают скаты.