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Лев отбивается от стаи гиен и зовет на помощь: видео
Туристы, посещающие природные парки, часто видят диких зверей в самых разных естественных ситуациях, и каждая встреча — уникальна.
Анастасия Баринова
28 ноября 2018 в 16:33
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19-летней студентке Эмбер Сомс (Amber Soames) удалось снять на видео сцену противостояния льва стае гиен. Схватка развернулась неподалеку от кемпинга Satara в Национальном парке Крюгера: услышав, что в пяти километрах были замечены львы, девушка и другие туристы поспешили туда. И не прогадали: на глазах у людей пять гиен окружили молодого льва, загнав его в угол.
На протяжении нескольких минут хищницы, пользуясь своим численным преимуществом, пытались атаковать льва. Они подступали все ближе, издавая свойственный гиенам хохот и повизгивая. Лев отбивался как мог: он вертелся на месте, грозным рыком встречая атаку той гиены, которая осмеливалась подобраться к нему ближе остальных. Но если исход битвы с одной гиеной может закончиться в пользу льва, то стая гиен вполне способна убить «царя зверей». Вскоре звери поняли свое превосходство и окончательно осмелели: они начали всем скопом нападать на гривастого хищника, кусая его с разных сторон. Рядом неторопливо прогуливались стервятники, будто в ожидании скорой трапезы.
Однако на рык льва вскоре отозвались, и помощь не заставила себя ждать: камера захватывает приближающихся к месту сражения нескольких львиц. Развернувшаяся на глазах туристов картина напоминала известный эпизод из мультфильма «Король Лев» – так, сородичи пришли на помощь самцу и отогнали врагов. От внезапно появившихся королев саванны гиены удирали так резво, что подняли за собой тучи пыли. После того, как угроза миновала, львы все вместе пошли на отдых. Эмбер советует другим туристам, посещающим природные парки, быть внимательными и не забывать, что от нескольких хищников, оказавшихся на одной территории, наверняка можно ожидать интересных действий – нужно лишь подождать.
Посмотрите, как гиены отбирают у львов добычу.
На протяжении нескольких минут хищницы, пользуясь своим численным преимуществом, пытались атаковать льва. Они подступали все ближе, издавая свойственный гиенам хохот и повизгивая. Лев отбивался как мог: он вертелся на месте, грозным рыком встречая атаку той гиены, которая осмеливалась подобраться к нему ближе остальных. Но если исход битвы с одной гиеной может закончиться в пользу льва, то стая гиен вполне способна убить «царя зверей». Вскоре звери поняли свое превосходство и окончательно осмелели: они начали всем скопом нападать на гривастого хищника, кусая его с разных сторон. Рядом неторопливо прогуливались стервятники, будто в ожидании скорой трапезы.
Однако на рык льва вскоре отозвались, и помощь не заставила себя ждать: камера захватывает приближающихся к месту сражения нескольких львиц. Развернувшаяся на глазах туристов картина напоминала известный эпизод из мультфильма «Король Лев» – так, сородичи пришли на помощь самцу и отогнали врагов. От внезапно появившихся королев саванны гиены удирали так резво, что подняли за собой тучи пыли. После того, как угроза миновала, львы все вместе пошли на отдых. Эмбер советует другим туристам, посещающим природные парки, быть внимательными и не забывать, что от нескольких хищников, оказавшихся на одной территории, наверняка можно ожидать интересных действий – нужно лишь подождать.
Посмотрите, как гиены отбирают у львов добычу.
Однако на рык льва вскоре отозвались, и помощь не заставила себя ждать: камера захватывает приближающихся к месту сражения нескольких львиц. Развернувшаяся на глазах туристов картина напоминала известный эпизод из мультфильма «Король Лев» — так, сородичи пришли на помощь самцу и отогнали врагов. От внезапно появившихся королев саванны гиены удирали так резво, что подняли за собой тучи пыли. После того, как угроза миновала, львы все вместе пошли на отдых. Эмбер советует другим туристам, посещающим природные парки, быть внимательными и не забывать, что от нескольких хищников, оказавшихся на одной территории, наверняка можно ожидать интересных действий — нужно лишь подождать.
Посмотрите, как гиены отбирают у львов добычу.