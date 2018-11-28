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  • Трусики весом в 1400 кг: бык-рекодсмен со странной кличкой
    Фото: Guardian News/YouTube
  • Трусики весом в 1400 кг: бык-рекодсмен со странной кличкой
    Фото: Guardian News/YouTube
Природа

Трусики весом в 1400 кг: бык-рекодсмен со странной кличкой

Огромный рост спас австралийского быка от скотобойни.
Анастасия Баринова
28 ноября 2018 в 15:19
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На ферме у города Майолап в Западной Австралии живет самый большой в стране домашний бык. Животное по кличке Никерс (Knickers, что в переводе может означать и панталоны, и трусики) весит почти полторы тонны!

 Никерс – представитель самой распространенной породы молочного скота – голштино-фризской. Однако он заметно превосходит своих собратьев в размерах. Обычно такие коровы и быки вырастают до 145-165 см и имеют массу до 1200 кг (770 кг в среднем). Австралийский гигант в свои 7 лет весит 1400 кг, а в холке достигает 194 см. Фермер считает, что Никерсу осталось прожить несколько лет в покое: коровы этой породы редко переходят возрастной рубеж в 10-15 лет.


На ферму Джеффа Пирсона бык попал почти шесть лет назад, и уже тогда теленок был крупнее других. Его кастрировали – и уже в 12 месяцев его использовали как главу стада (в стаде Пирсона – около 20 000 коров,  большинство – породы вагю, которые редко бывают выше 115 см).

В прошлом месяце Пирсон пытался его продать с аукциона, но скотобойни отказались от великана (вероятно, Никерз просто не поместился бы в загон). Между тем Никерс – не самый крупный бык на планете: рекорд принадлежит итальянскому быку Bellino высотой более двух метров.

 Посмотрите на гигантов из мира котов.

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