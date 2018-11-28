Трусики весом в 1400 кг: бык-рекодсмен со странной кличкой
An enormous steer in Western Australia is making headlines. At 194cm 'Knickers' is the largest in his category in Australia. https://t.co/TJPF4KC2uY #Myalup #7News pic.twitter.com/pAnwBoJr45— 7 News Sydney (@7NewsSydney) 27 ноября 2018 г.
Никерс – представитель самой распространенной породы молочного скота – голштино-фризской. Однако он заметно превосходит своих собратьев в размерах. Обычно такие коровы и быки вырастают до 145-165 см и имеют массу до 1200 кг (770 кг в среднем). Австралийский гигант в свои 7 лет весит 1400 кг, а в холке достигает 194 см. Фермер считает, что Никерсу осталось прожить несколько лет в покое: коровы этой породы редко переходят возрастной рубеж в 10-15 лет.
На ферму Джеффа Пирсона бык попал почти шесть лет назад, и уже тогда теленок был крупнее других. Его кастрировали – и уже в 12 месяцев его использовали как главу стада (в стаде Пирсона – около 20 000 коров, большинство – породы вагю, которые редко бывают выше 115 см).
В прошлом месяце Пирсон пытался его продать с аукциона, но скотобойни отказались от великана (вероятно, Никерз просто не поместился бы в загон). Между тем Никерс – не самый крупный бык на планете: рекорд принадлежит итальянскому быку Bellino высотой более двух метров.
Посмотрите на гигантов из мира котов.
На ферму Джеффа Пирсона бык попал почти шесть лет назад, и уже тогда теленок был крупнее других. Его кастрировали — и уже в 12 месяцев его использовали как главу стада (в стаде Пирсона — около 20 000 коров, большинство — породы вагю, которые редко бывают выше 115 см).
В прошлом месяце Пирсон пытался его продать с аукциона, но скотобойни отказались от великана (вероятно, Никерз просто не поместился бы в загон). Между тем Никерс — не самый крупный бык на планете: рекорд принадлежит итальянскому быку Bellino высотой более двух метров.
Посмотрите на гигантов из мира котов.