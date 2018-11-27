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Просто открой рот: киты осваивают новый способ охоты
Один горбатый кит может съедать в день до 2,5 тонн рыбы! Чтобы не остаться голодным, кое-кто из этих морских гигантов придумал хитрость — и остальные горбачи взяли ее на вооружение!
Анастасия Баринова
27 ноября 2018 в 17:25
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14 метров в длину и 30 тонн веса – обычные параметры горбачей (лат. Megaptera novaeangliae). Это усатые киты: большой пастью они ловят стайки рыб и криля, а затем сцеживают попавшую в рот воду через тесный ряд роговых пластин (которые растут на верхней челюсти вместо зубов).
У них есть несколько техник охоты. Например, они могут загонять жертву в пузырьковую сеть: поднырнув под стаю рыб, киты начинают всплывать по спирали, выдыхая воздух. Рыба оказывается окружена стеной из пузырьков и сбивается в кучу у поверхности – и становится легкой добычей.
Относительно недавно биологи заметили у горбачей еще один способ охоты. Найдя скопление рыб, киты подплывали к поверхности и осторожно раскрывали пасть. Рыба сама заплывала в нее (возможно, принимая ее за укрытие от кружащих в воздухе птиц – кайр и конюг).
Даже если рыбы не спешили воспользоваться необычным убежищем, киты могли подтолкнуть жертв своими грудными плавниками.
В 2011 биологи впервые заметили, как два кита пользуются этой уловкой в акватории к северо-востоку от побережья Ванкувера. Спустя четыре года уже 16 горбачей добывали рыбу с «помощью» птиц, а к настоящему времени ученые насчитали не менее 20 особей.
Похоже, что тактика пользуется популярностью – а это может свидетельствовать о том, что горбачи учатся друг у друга. Также это иллюстрирует умение китов адаптироваться к меняющимся условиям океанов – например, количеству корма.
Посмотрите на мир глазами горбатого кита.
У них есть несколько техник охоты. Например, они могут загонять жертву в пузырьковую сеть: поднырнув под стаю рыб, киты начинают всплывать по спирали, выдыхая воздух. Рыба оказывается окружена стеной из пузырьков и сбивается в кучу у поверхности – и становится легкой добычей.
Относительно недавно биологи заметили у горбачей еще один способ охоты. Найдя скопление рыб, киты подплывали к поверхности и осторожно раскрывали пасть. Рыба сама заплывала в нее (возможно, принимая ее за укрытие от кружащих в воздухе птиц – кайр и конюг).
Даже если рыбы не спешили воспользоваться необычным убежищем, киты могли подтолкнуть жертв своими грудными плавниками.
В 2011 биологи впервые заметили, как два кита пользуются этой уловкой в акватории к северо-востоку от побережья Ванкувера. Спустя четыре года уже 16 горбачей добывали рыбу с «помощью» птиц, а к настоящему времени ученые насчитали не менее 20 особей.
Похоже, что тактика пользуется популярностью – а это может свидетельствовать о том, что горбачи учатся друг у друга. Также это иллюстрирует умение китов адаптироваться к меняющимся условиям океанов – например, количеству корма.
Посмотрите на мир глазами горбатого кита.