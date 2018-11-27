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  • Осьминог пытается съесть иглобрюхую рыбу: опасный поединок
    Фото: National Geographic
  • Осьминог пытается съесть иглобрюхую рыбу: опасный поединок
    Фото: National Geographic
Природа

Осьминог пытается съесть иглобрюхую рыбу: опасный поединок

Дайверы увидели необычную сцену у побережья Сейшельских островов.
Анастасия Баринова
27 ноября 2018 в 14:07
В начале ноября дайверы Крис Тейлор и Кэрри Миллер осматривали коралловый риф у побережья острова Фрегат в Сейшельском архипелаге. Они заметили осьминога Octopus cyanea и почти не уступающую ему по размеру рыбу из семейства иглобрюхие (лат. Tetraodontidae). Между морскими обитателями развернулась схватка, и дайверы поспешили включить камеру.

Сначала осьминог пытался втащить рыбу в щель между кораллами, притягивая ее к себе, но рыба не сдавалась и оставалась на месте. Как и другие ее сородичи, при опасности она раздулась, выставив усеивающие ее тело иголки в разные стороны, чтобы дать отпор сопернику. Поняв безрезультатность попыток и осознав, что такая большая жертва не пролезет в расщелину, моллюск сменил тактику: он вылез из своего укрытия и обхватил добычу своими руками-щупальцами, почти целиком обернув ее ими. Но и это не имело смысла: рыба продолжала сопротивляться.



Подождав около 15 минут, дайверы покинули место битвы, так и не узнав, чем она закончится. Одержал ли кто-то из противников победу, или схватка закончилась ничьей – неизвестно, но остается непонятным, зачем он вообще решил охотиться на колючую добычу? Обычно осьминогам достаточно крабов, креветок и обычных рыб, которыми богата акватория острова Фрегат.

Сам по себе Octopus cyanea, как и другие синекольчатые осьминоги, тоже ядовит, и влияние посторонних ядов на его организм не изучено. Однако даже если он может противостоять сильнейшему яду (одна иглобрюхая рыба способна убить 30 человек; наиболее известный представитель семейства – рыба фугу) – такая добыча вряд ли подходит для него на роль ужина. 

Осьминоги используют уникальную стратегию охоты: захватывая добычу своими щупальцами с помощью цепких присосок на них, они подтягивают ее ко рту и разрывают на куски «клювом», похожим на клюв попугаев. При необходимости осьминог вспрыскивает жертве свой яд, чтобы ее обездвижить. Проделать это с покрытой шипами рыбой явно будет достаточно тяжело. 

Ученые также подчеркивают, что переживать за осьминога в момент схватки не нужно: хотя присоски на щупальцах имеют очень мягкую кожу, и шипы могли бы их ранить – они очень гибкие и способны оборачивать любое опасное препятствия без вреда для себя.

Посмотрите, как мурена нападает на осьминога.

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