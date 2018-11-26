Расчёска со свойствами кошачьего языка: новое изобретение
Cats use hollow papillae to wick saliva into fur@PNASNews https://t.co/50H8NC25kS pic.twitter.com/PvGXmkfcwc— Alex Smith (@Alex_Smith_Ants) 19 ноября 2018 г.
Проведенные на микроскопическом уровне исследования позволили рассмотреть полукруглые углубления на кончиках cavo papillae. Именно здесь удерживается слюна (до 4,1 микролитров в одной капле), помогающая кошкам вылизывать шерсть максимально эффективно. Дополнительный эффект при вылизывании получается за счет вращения языка: кошка выворачивает его наружу, и тогда языковые сосочки располагаются перпендикулярно к основе, что позволяет вычищать соринки и грязь даже из густой шерсти, проникая в нее довольно глубоко.
Кроме того, испарение жидкости, оставленной при умывании, дает охлаждающий эффект: животное способно снизить свою температуру приблизительно на 1 °C. Для кошачьих, чья кожа не содержит потовых желез, самостоятельная терморегуляция крайне важна.
Учёные, совершившие это открытие, решили применить новые знания и разработали новую щётку для кошачьей шерсти, которая включает в себя основные свойства кошачьего языка. Она требует меньших усилий для использования и легче очищается. Исследователи надеются, что с помощью такой щётки можно будет равномерно распределять по шерсти животного чистящие лосьоны или необходимые медикаменты. Также подобные микроструктуры с U-образными кончиками можно применять для сортировки и чистки шерсти или гибких нитей.
Узнайте, почему кошки мурлыкают.
Кроме того, испарение жидкости, оставленной при умывании, дает охлаждающий эффект: животное способно снизить свою температуру приблизительно на 1 °C. Для кошачьих, чья кожа не содержит потовых желез, самостоятельная терморегуляция крайне важна.
Учёные, совершившие это открытие, решили применить новые знания и разработали новую щётку для кошачьей шерсти, которая включает в себя основные свойства кошачьего языка. Она требует меньших усилий для использования и легче очищается. Исследователи надеются, что с помощью такой щётки можно будет равномерно распределять по шерсти животного чистящие лосьоны или необходимые медикаменты. Также подобные микроструктуры с U-образными кончиками можно применять для сортировки и чистки шерсти или гибких нитей.
Узнайте, почему кошки мурлыкают.