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  • Расчёска со свойствами кошачьего языка: новое изобретение
    Фото: Flickr.com
  • Расчёска со свойствами кошачьего языка: новое изобретение
    Фото: Flickr.com
  • Расчёска со свойствами кошачьего языка: новое изобретение
    Фото: Pixabay.com
Природа

Расчёска со свойствами кошачьего языка: новое изобретение

Ученые установили, что кошачий язык покрыт острыми подвижными отростками, позволяющими превращать гладкую поверхность в своеобразную «щетку».
Анастасия Баринова
26 ноября 2018 в 16:39
Биологи из Технологического института Джорджии изучили посмертные образцы тканей языка, полученные у кошачьих шести видов: домашней кошки, рыси, пумы, снежного барса, льва и тигра. У всех животных на языке были найдены cavo papillae – твердые бугорки, обращенные назад. Они помогают животным в процессе отделения мяса от костей, а во время умывания удаляют из шерсти частицы грязи.



Проведенные на микроскопическом уровне исследования позволили рассмотреть полукруглые углубления на кончиках cavo papillae. Именно здесь удерживается слюна (до 4,1 микролитров в одной капле), помогающая кошкам вылизывать шерсть максимально эффективно. Дополнительный эффект при вылизывании получается за счет вращения языка: кошка выворачивает его наружу, и тогда языковые сосочки располагаются перпендикулярно к основе, что позволяет вычищать соринки и грязь даже из густой шерсти, проникая в нее довольно глубоко.

Кроме того, испарение жидкости, оставленной при умывании, дает охлаждающий эффект: животное способно снизить свою температуру приблизительно на 1 °C. Для кошачьих, чья кожа не содержит потовых желез, самостоятельная терморегуляция крайне важна.

Учёные, совершившие это открытие, решили применить новые знания и разработали новую щётку для кошачьей шерсти, которая включает в себя основные свойства кошачьего языка. Она требует меньших усилий для использования и легче очищается. Исследователи надеются, что с помощью такой щётки можно будет равномерно распределять по шерсти животного чистящие лосьоны или необходимые медикаменты. Также подобные микроструктуры с U-образными кончиками можно применять для сортировки и чистки шерсти или гибких нитей.


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