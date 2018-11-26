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145 дельфинов-гринд выбросились на берег в Новой Зеландии
На новозеландское побережье выбросились десятки дельфинов-гринд. Спасти никого не удалось.
Анастасия Баринова
26 ноября 2018 в 13:54
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На берегу острова Стьюарт в Новой Зеландии в субботу 24 ноября было замечено множество мертвых гринд. К моменту прибытия спасателей половина из них была уже мертва. Специалисты смогли лишь подсчитать число оказавшихся на суше морских животных – 145. Спасти тех, кто еще был жив, не получилось: учитывая их состояние, было тем более опасно устраивать эвакуацию из труднодоступного участка акватории, где они оказались. Чтобы дельфины не мучились, их было решено усыпить. По данным Департамента охраны окружающей среды Новой Зеландии, ежегодно в стране фиксируется около 85 случаев выброса дельфинов на берег, но как правило речь идет о единичных особях. Гибнут на побережье и киты, и с их учетом каждый год насчитывается до 300 смертей морских обитателей на суше. Одна из наиболее массовых трагедий произошла в прошлом году: в феврале на острове Южный было найдено более 400 гринд; менее сотни смогли вернуться в открытое море. Причины подобного поведения китов и дельфинов до сих пор не установлены.