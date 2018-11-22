Потайные закрома: секреты беличьих кладов
Белки крайне редко прячут весь запас в одном месте: это очень рискованно. Чаще всего тайники располагаются в совершенно разных местах, расположенных на обширных территориях. Некоторые виды белок закапывают еду в землю, другие прячут ее в дуплах деревьев. Последняя тактика, как недавно выяснили ученые, может вредить деревьям. А вот оставленные в земле семена нередко прорастают, давая жизнь новым растениям. Ранее биологи думали, что в этих случаях белки просто забывают о своих тайниках, либо же не могут их найти, но несколько исследований, посвященных поведению этих грызунов, опровергли гипотезу. Во-первых, ученые установили, что белки прилагают немало усилий для создания тайников: они не кладут туда первый попавшийся плод, а сортируют урожай, выбирая наиболее качественные, калорийные и неповрежденные орехи, желуди или семена. Во-вторых, они не просто зарывают их в землю, но маскируют сверху опавшей листвой – вдруг разрыхленную землю заметят другие претенденты на вкусный перекус? Более того: чтобы обмануть соперников, белка даже может создать фальшивый пустой тайник – она делает это в том случае, если замечает, что за ней наблюдают другие белки.
Все это говорит о достаточно высоком уровне интеллекта лесных грызунов. Выяснилось, что в зависимости от вида белки и ореха, грызуны могут находить до 95% запрятанных ранее тайников. В рамках нового исследования американские ученые решили узнать, как же белка за время долгой зимы не забывает место своего съедобного клада. Версия о том, что зверек находит свою еду по запаху, не подтвердилась во время полевых наблюдений: белки проходили мимо чужих тайников, уверенно направляясь к своим собственным. Кроме того, если осенью запах может играть роль, то зимой замерзший орех все равно останется под ледяной коркой ненайденным.
Так как же белки ориентируются на местности? Ведущий автор исследования, Мария Дельгадо из Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дейвисе считает, что к поведению белок применим термин из сферы психологии «чанкинг»: разбивка восприятия на отдельные блоки информации (чанки). Если белки действительно способны отсортировать орех по качеству и массе – ничто не мешает им запомнить отличительные ориентиры на местности. Также они вполне могут зрительно измерить расстояние между собой, ближайшим деревом и их собственным гнездом.
При этом к грызунам, вероятнее всего, применим так называемый «закон Миллера». По мнению этого американского психолога, кратковременная человеческая память не может запомнить и повторить более 7 ± 2 элементов. Если их больше, мозг будет группировать элементы так, чтобы в группах их количество равнялось от 5 до 9. Белка, составляя в голове «карту местности», ориентируется на несколько ключевых элементов, которые ей может позволить запомнить кратковременная память, а затем складывает эту информацию в багаж своей долговременной памяти.
С выводами Дельгадо согласны и японские коллеги, изучающие белок, однако ученые подчеркивают, что пока это лишь стройные гипотезы. Доказанного объяснения феноменальной памяти белок нет, и исследования продолжаются. Однако исследователи уверены: «Эти маленькие создания могут быть гораздо умнее, чем мы думали».
Узнайте о редкой белке-вампире.
Все это говорит о достаточно высоком уровне интеллекта лесных грызунов. Выяснилось, что в зависимости от вида белки и ореха, грызуны могут находить до 95% запрятанных ранее тайников. В рамках нового исследования американские ученые решили узнать, как же белка за время долгой зимы не забывает место своего съедобного клада. Версия о том, что зверек находит свою еду по запаху, не подтвердилась во время полевых наблюдений: белки проходили мимо чужих тайников, уверенно направляясь к своим собственным. Кроме того, если осенью запах может играть роль, то зимой замерзший орех все равно останется под ледяной коркой ненайденным.
Так как же белки ориентируются на местности? Ведущий автор исследования, Мария Дельгадо из Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дейвисе считает, что к поведению белок применим термин из сферы психологии «чанкинг»: разбивка восприятия на отдельные блоки информации (чанки). Если белки действительно способны отсортировать орех по качеству и массе — ничто не мешает им запомнить отличительные ориентиры на местности. Также они вполне могут зрительно измерить расстояние между собой, ближайшим деревом и их собственным гнездом.
При этом к грызунам, вероятнее всего, применим так называемый «закон Миллера». По мнению этого американского психолога, кратковременная человеческая память не может запомнить и повторить более 7 ± 2 элементов. Если их больше, мозг будет группировать элементы так, чтобы в группах их количество равнялось от 5 до 9. Белка, составляя в голове «карту местности», ориентируется на несколько ключевых элементов, которые ей может позволить запомнить кратковременная память, а затем складывает эту информацию в багаж своей долговременной памяти.
С выводами Дельгадо согласны и японские коллеги, изучающие белок, однако ученые подчеркивают, что пока это лишь стройные гипотезы. Доказанного объяснения феноменальной памяти белок нет, и исследования продолжаются. Однако исследователи уверены: «Эти маленькие создания могут быть гораздо умнее, чем мы думали».
Узнайте о редкой белке-вампире.