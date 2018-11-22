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Природа

Почему у вомбатов помёт в форме кубиков?

У австралийских зверей есть множество удивительных качеств! Например, визитная карточка вомбатов — это фекалии правильной кубической формы.
Анастасия Баринова
22 ноября 2018 в 18:52
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  • Почему у вомбатов помёт в форме кубиков?
    Молодой вомбат в заповеднике Хелсвилл. Фото: Andy Hay
Вомбат – сумчатoe животное, но внешне напоминает медвежонка или очень крупного хомяка. В длину зверь достигает 70-120 см при массе 14-40 кг. Правда, его вымерший родственник из плейстоцена, Phascolonus gigas, весил около 200 кило!

Естественных врагов у них нет, за исключением динго и тасманийского дьявола, однако у вомбатов есть способ защитится: они всегда могут перегородить вход в свою нору, повернувшись к обидчику задом, который покрыт плотной кожей. Это единственные представители сумчатых, у которых резцы не имеют корней и растут всю жизнь, как у грызунов. A еще одним удивительным аспектом жизни вомбатов является их пищеварение.

 Как и многие другие звери, они едят молодые побеги трав, корни растений и другую растительность. Однако экскременты у них получаются странной кубической формы.
  • Почему у вомбатов помёт в форме кубиков?
    Фото: Photo by P. Yang, D. Hu/Georgia Tech
Ученые давно искали ответ на эту эволюционную загадку. Было установлено, что обмен веществ у вомбатов очень медленный: на переваривание пищи им необходимо до 14 дней. За один раз вомбат производит примерно 4-8 кубиков с размером грани в пару сантиметров.

Бытует мнение, что вомбаты опустошают кишечник в «стратегически важных», заметных местах, обозначая тем самым границы своих владений или привлекая партнеров, но с этим согласны не все специалисты. «Не то чтобы они строили пирамидки из помета», – комментирует австралийский эксперт Майк Суинбоурн.


На самом деле форма обусловлена работой пищеварительного тракта. Процесс формирования кубических фекалий стал понятен лишь недавно – после того, как специалисты из Технологического института Джорджии во главе с Патрисией Янг изучили строение и содержимое кишечника двух вомбатов (зверей, погибших в ДТП, доставили из Австралии). Вскрытие показало, что помет переходит в твердое состояние на самом последнем участке тонкой кишки, в ее последних восьми процентах. Там из переваренной пищи удаляется вся лишняя влага, а эластичные стенки спрессовывают массу в кубическую форму. Ученые определили это, поместив надутые воздушные шарики в кишку вомбатов – и проделали такой же эксперимент на ЖКТ свиньи. Ученые смогли измерить степень местной деформации: от 20% на углах куба до 75% на его гранях.

Кубические структуры для мира природы являются исключением. Предметы такой формы люди либо вырезают, либо выплавляют в формах. «Теперь у нас есть третий способ»,– говорит ведущий автор исследования Патрисия Янг (Patricia Yang). По ее мнению, эти данные открывают новые возможности как для совершенствования производственных процессов в машиностроении, так и для медиков, изучающих ЖКТ и мягкие ткани.

Узнайте про Патрика, одинокого вомбата.

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