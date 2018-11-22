Поехали с нами!
По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
Подробнее
  • Как выглядит эмбрион акулы? Редкое видео со дна океана
    Фото: NOAA Ship Okeanos Explorer
  • Как выглядит эмбрион акулы? Редкое видео со дна океана
    Фото: Hans Hillewaert/Wikipedia
Природа

Как выглядит эмбрион акулы? Редкое видео со дна океана

Экспедиция американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) к берегам Пуэрто-Рико подарила неожиданные результаты.
Анастасия Баринова
22 ноября 2018 в 15:59
25
15 ноября глубоководный аппарат Deep Discoverer погрузился в пролив Мона, который соединяет Атлантический океан с Карибским морем. Аппаратом управляли дистанционно с исследовательского судна Okeanos Explorer.



На глубине 250-366 метров в кадр попали 12 видов рыб, множество кораллов и губок. Очень любопытной находкой стал эмбрион акулы в полупрозрачном коконе, который называют кошельком русалки (в такие капсулы из коллагена откладывают яйца многие виды акул и скатов).

Ученые поясняют, что на видео попал представитель кошачьих акул (лат. Scyliorhinidae) – крупного семейства, насчитывающего не менее 15 родов и более 100 видов. Их длина варьируется от 21 см до 1,7 м. Они встречаются в умеренных и тропических морях по всему миру, а питаются беспозвоночными и мелкой рыбой. Некоторые виды являются яйцеживородящими, но большинство откладывает яйца в жёсткой оболочке, которая прикрепляется к водорослям, веточке коралла (как в этом случае) или ко дну.


Зародыш питается запасами из околоплодного мешка и поглощает содержащийся в воде кислород через щели в капсуле. Кстати, на записи видно, как двигается подросший эмбрион: так внутрь «кошелька» попадает свежая, обогащенная кислородом вода. Полностью сформировавшись, акула «вылупляется» через отверстие капсулы – и тут же готова к самостоятельной жизни. Эмбриону, попавшему на видео, по оценкам ученых, не более пяти месяцев. Развитие в яйце, в зависимости от вида акулы, занимает до года.

Вот так выглядит аппарат, с помощью которого специалисты NOAA вели наблюдения. 
  • Фото: Deep Discoverer
  • Фото: Deep Discoverer / NOAA



Посмотрите, как выглядит «русалочий кошелек» скатов.

Тоже интересно

На дне океана найдены тысячи не известных ранее существ

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Новый апокалипсис: Луна покидает свою орбиту
Новый апокалипсис: Луна покидает свою орбиту
Тоже интересно
Зубастый гермафродит, змеехвостая звезда и другие открытия миссии Okeanos Explorer
Зубастый гермафродит, змеехвостая звезда и другие открытия миссии Okeanos Explorer
Женщины моря
Женщины моря