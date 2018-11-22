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Как выглядит эмбрион акулы? Редкое видео со дна океана
Экспедиция американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) к берегам Пуэрто-Рико подарила неожиданные результаты.
Анастасия Баринова
22 ноября 2018 в 15:59
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15 ноября глубоководный аппарат Deep Discoverer погрузился в пролив Мона, который соединяет Атлантический океан с Карибским морем. Аппаратом управляли дистанционно с исследовательского судна Okeanos Explorer.
На глубине 250-366 метров в кадр попали 12 видов рыб, множество кораллов и губок. Очень любопытной находкой стал эмбрион акулы в полупрозрачном коконе, который называют кошельком русалки (в такие капсулы из коллагена откладывают яйца многие виды акул и скатов).
Ученые поясняют, что на видео попал представитель кошачьих акул (лат. Scyliorhinidae) – крупного семейства, насчитывающего не менее 15 родов и более 100 видов. Их длина варьируется от 21 см до 1,7 м. Они встречаются в умеренных и тропических морях по всему миру, а питаются беспозвоночными и мелкой рыбой. Некоторые виды являются яйцеживородящими, но большинство откладывает яйца в жёсткой оболочке, которая прикрепляется к водорослям, веточке коралла (как в этом случае) или ко дну.
Зародыш питается запасами из околоплодного мешка и поглощает содержащийся в воде кислород через щели в капсуле. Кстати, на записи видно, как двигается подросший эмбрион: так внутрь «кошелька» попадает свежая, обогащенная кислородом вода. Полностью сформировавшись, акула «вылупляется» через отверстие капсулы – и тут же готова к самостоятельной жизни. Эмбриону, попавшему на видео, по оценкам ученых, не более пяти месяцев. Развитие в яйце, в зависимости от вида акулы, занимает до года.
Вот так выглядит аппарат, с помощью которого специалисты NOAA вели наблюдения.
Посмотрите, как выглядит «русалочий кошелек» скатов.
На глубине 250-366 метров в кадр попали 12 видов рыб, множество кораллов и губок. Очень любопытной находкой стал эмбрион акулы в полупрозрачном коконе, который называют кошельком русалки (в такие капсулы из коллагена откладывают яйца многие виды акул и скатов).
Ученые поясняют, что на видео попал представитель кошачьих акул (лат. Scyliorhinidae) – крупного семейства, насчитывающего не менее 15 родов и более 100 видов. Их длина варьируется от 21 см до 1,7 м. Они встречаются в умеренных и тропических морях по всему миру, а питаются беспозвоночными и мелкой рыбой. Некоторые виды являются яйцеживородящими, но большинство откладывает яйца в жёсткой оболочке, которая прикрепляется к водорослям, веточке коралла (как в этом случае) или ко дну.
Зародыш питается запасами из околоплодного мешка и поглощает содержащийся в воде кислород через щели в капсуле. Кстати, на записи видно, как двигается подросший эмбрион: так внутрь «кошелька» попадает свежая, обогащенная кислородом вода. Полностью сформировавшись, акула «вылупляется» через отверстие капсулы – и тут же готова к самостоятельной жизни. Эмбриону, попавшему на видео, по оценкам ученых, не более пяти месяцев. Развитие в яйце, в зависимости от вида акулы, занимает до года.
Вот так выглядит аппарат, с помощью которого специалисты NOAA вели наблюдения.
Посмотрите, как выглядит «русалочий кошелек» скатов.