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  • Панда наслаждается первым снегом: видео
    Фото: Smithsonian’s National Zoo
  • Панда наслаждается первым снегом: видео
    Фото: Smithsonian’s National Zoo
  • Панда наслаждается первым снегом: видео
    Фото: Smithsonian’s National Zoo
  • Панда наслаждается первым снегом: видео
    Фото: Smithsonian’s National Zoo
Природа

Панда наслаждается первым снегом: видео

Кажется, никто так не радуется приходу зимы, как бамбуковые медвежата.
Анастасия Баринова
21 ноября 2018 в 19:40
В Смитсоновском Национальном зоологическом парке живет панда по кличке Bei Bei. Медвежонок появился на свет 22 августа 2015 года. Посмотрите, как он делает свои первые шаги. Сейчас ему уже три года. В дикой природе продолжительность жизни у больших панд не превышает 20 лет, рекорд для зоопарка составляет 37 лет, а половой зрелости бамбуковые медведи достигают не ранее 4 летнего возраста.

15 ноября в Вашингтоне выпал снег. Видеокамеры, установленные в зоопарке, позволили увидеть, как Bei Bei искренно наслаждается новыми погодными условиями, катаясь и играя в снегу. Медвежонок с удовольствием кувыркается с пригорков в своем просторном вольере, лазает по деревьям под снегопадом и с распростертыми лапами падает в снег. Он даже натирает снегом голову – панды делают это, когда они чем-то взволнованы. Специалисты парка поясняют, что и в дикой природе бамбуковые медведи в холодное время года проявляют большую активность. Их толстая шкура и водонепроницаемый мех позволяют переносить морозы до -10 °C. Посмотрите, как живущая в Канаде панда сражается со снеговиком.

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