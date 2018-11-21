До шести стихийных бедствий одновременно — реальность XXI века
Вывод основан на основе анализа 3200 публикаций на тему изменения климата. Было найдено 467 примеров того, каким образом такие жара, лесные пожары, наводнения и повышение уровня моря повлияли на все аспекты жизни человека, включая экономику, безопасность или запасы продовольствия. Также ученые отметили, что уже сейчас стихийные бедствия «накладываются» друг на друга: так, во Флориде во время удара урагана «Майкл» наблюдались еще и сильная засуха, рекордно высокая температура и лесные пожары. На основе текущих тенденций специалисты смоделировали дальнейшее развитие событий.
Они создали интерактивную карту мира, на которой можно посмотреть, что будет грозить тем или иным областям нашей планеты в будущем. Продвигаясь дальше по временной шкале от четверти века к его концу, можно заметить, как уровень совокупных опасностей для определенных районов Земли растет, окрашивая карту в алый цвет. В частности, повышение атмосферной температуры делает испарение влаги в сухих регионах интенсивнее, что приводит к засухе и лесным пожарам. Во влажных местах, напротив, сильные дожди и наводнения происходят и будут происходить еще чаще. А в Мировом океане с повышением температуры стремительно испаряется вода, что порождает мощные ураганы и штормовые приливы. В некоторых регионах уже к середине века возникнет дефицит пресной воды, который значительно усилится к концу столетия.
Интерактивная карта мира показывает процесс изменения климата и последствия на ближайшее столетие. Например, к 2100 году Нью-Йорк ждет сразу четыре климатические проблемы: засуха, повышение уровня моря, рост температуры и мощные ливни. Для Японии главной проблемой будет повышение уровня Мирового океана, но к ней добавятся ураганы и рекордные осадки, а Северо-Запад России настигнут мощные ливни и непривычная засуха на фоне роста температуры.
Представив результаты своей работы, ученые предлагают людям начать совместно работать над решением этой глобальной проблемы. Остановить или хотя бы сдержать столь быстрое изменение климата могут отдельные проекты – такие как гавайский проект Go Carbon Neutral, где выбросы углекислого газа компенсируются за счет дополнительной посадки деревьев. Узнайте, как посадить дерево через интернет.
Они создали интерактивную карту мира, на которой можно посмотреть, что будет грозить тем или иным областям нашей планеты в будущем. Продвигаясь дальше по временной шкале от четверти века к его концу, можно заметить, как уровень совокупных опасностей для определенных районов Земли растет, окрашивая карту в алый цвет. В частности, повышение атмосферной температуры делает испарение влаги в сухих регионах интенсивнее, что приводит к засухе и лесным пожарам. Во влажных местах, напротив, сильные дожди и наводнения происходят и будут происходить еще чаще. А в Мировом океане с повышением температуры стремительно испаряется вода, что порождает мощные ураганы и штормовые приливы. В некоторых регионах уже к середине века возникнет дефицит пресной воды, который значительно усилится к концу столетия.
Интерактивная карта мира показывает процесс изменения климата и последствия на ближайшее столетие. Например, к 2100 году Нью-Йорк ждет сразу четыре климатические проблемы: засуха, повышение уровня моря, рост температуры и мощные ливни. Для Японии главной проблемой будет повышение уровня Мирового океана, но к ней добавятся ураганы и рекордные осадки, а Северо-Запад России настигнут мощные ливни и непривычная засуха на фоне роста температуры.
Представив результаты своей работы, ученые предлагают людям начать совместно работать над решением этой глобальной проблемы. Остановить или хотя бы сдержать столь быстрое изменение климата могут отдельные проекты — такие как гавайский проект Go Carbon Neutral, где выбросы углекислого газа компенсируются за счет дополнительной посадки деревьев. Узнайте, как посадить дерево через интернет.