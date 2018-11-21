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  • До шести стихийных бедствий одновременно — реальность XXI века
    Фото: Pixabay.com
  • До шести стихийных бедствий одновременно — реальность XXI века
Природа

До шести стихийных бедствий одновременно — реальность XXI века

Проанализировав климатические тенденции, ученые пришли к пугающему выводу.
Анастасия Баринова
21 ноября 2018 в 18:45
Ученые из Гавайского университета в Маноа рассматривали связь глобального потепления со стихийными бедствиями. В настоящее время, как правило, на ограниченной территории происходит не более одного такого аномального события за раз. Но это случается все чаще, а в недалеком будущем, согласно результатам исследования, некоторым районам Земли будет угрожать по четыре-шесть стихийных бедствий одновременно.

Вывод основан на основе анализа 3200 публикаций на тему изменения климата. Было найдено 467 примеров того, каким образом такие жара, лесные пожары, наводнения и повышение уровня моря повлияли на все аспекты жизни человека, включая экономику, безопасность или запасы продовольствия. Также ученые отметили, что уже сейчас стихийные бедствия «накладываются» друг на друга: так, во Флориде во время удара урагана «Майкл» наблюдались еще и сильная засуха, рекордно высокая температура и лесные пожары. На основе текущих тенденций специалисты смоделировали дальнейшее развитие событий.

Они создали интерактивную карту мира, на которой можно посмотреть, что будет грозить тем или иным областям нашей планеты в будущем. Продвигаясь дальше по временной шкале от четверти века к его концу, можно заметить, как уровень совокупных опасностей для определенных районов Земли растет, окрашивая карту в алый цвет. В частности, повышение атмосферной температуры делает испарение влаги в сухих регионах интенсивнее, что приводит к засухе и лесным пожарам. Во влажных местах, напротив, сильные дожди и наводнения происходят и будут происходить еще чаще. А в Мировом океане с повышением температуры стремительно испаряется вода, что порождает мощные ураганы и штормовые приливы. В некоторых регионах уже к середине века возникнет дефицит пресной воды, который значительно усилится к концу столетия. 

  • До шести стихийных бедствий одновременно — реальность XXI века
    Фото: maps.esri.com


Интерактивная карта мира показывает процесс изменения климата и последствия на ближайшее столетие. Например, к 2100 году Нью-Йорк ждет сразу четыре климатические проблемы: засуха, повышение уровня моря, рост температуры и мощные ливни. Для Японии главной проблемой будет повышение уровня Мирового океана, но к ней добавятся ураганы и рекордные осадки, а Северо-Запад России настигнут мощные ливни и непривычная засуха на фоне роста температуры.

  • До шести стихийных бедствий одновременно — реальность XXI века
 

Представив результаты своей работы, ученые предлагают людям начать совместно работать над решением этой глобальной проблемы. Остановить или хотя бы сдержать столь быстрое изменение климата могут отдельные проекты – такие как гавайский проект Go Carbon Neutral, где выбросы углекислого газа компенсируются за счет дополнительной посадки деревьев. Узнайте, как посадить дерево через интернет.

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