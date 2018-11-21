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В желудке мертвого кашалота найдено более тысячи пластиковых фрагментов
Кит, найденный на берегу Индонезии мертвым, иллюстрирует пагубное влияние человека на природу.
Анастасия Баринова
21 ноября 2018 в 15:26
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18 ноября на берег острова Сулавеси, на территорию национального парка Wakatobi, волнами был выброшен мертвый кашалот длиной 9,5 м. Результаты его вскрытия показали: в желудке морского обитателя находилось 6 кг неорганического мусора.
Представители индонезийского отделения WWF составили перечень предметов, которых оказалось в общей сложности около 1000: это 115 пластиковых стаканов, четыре пластиковые бутылки, 25 пакетов, 19 фрагментов твердого пластика и пара шлепанцев. Практически половина массы, 3,26 килограмма, приходится на синтетические веревки.
В Индонезии с общей численностью населения около 260 миллионов человек ежегодно производится 3,2 млн. тонн пластика, и 1,29 млн. из этого объема оказывается в Мировом океане. По данным исследования от 2015 года, 60% пластиковых отходов попадают в океан из пяти азиатских стран – помимо Индонезии, это Китай, Филиппины, Вьетнам и Таиланд. Ранее в Таиланде обнаружили погибшего дельфина с 8 кг пластика в желудке.
Представители индонезийского отделения WWF составили перечень предметов, которых оказалось в общей сложности около 1000: это 115 пластиковых стаканов, четыре пластиковые бутылки, 25 пакетов, 19 фрагментов твердого пластика и пара шлепанцев. Практически половина массы, 3,26 килограмма, приходится на синтетические веревки.
Анализы еще продолжаются, и эксперты пока не связывают смерть кашалота с проглоченными им посторонними предметами. По словам экспертов, определить причину смерти уже невозможно из-за степени разложения туши. В любом случае масса пластика в желудке не могла пойти на пользу животному, оказывая неизбежное негативное влияние на пищеварение и на состояние здоровья в целом.
5,9 kg sampah plastik ditemukan di dlm perut paus malang ini! Sampah plastik yaitu: plastik keras (19 pcs, 140 gr), botol plastik (4 pcs, 150 gr), kantong plastik (25 pcs, 260 gr), sandal jepit (2 pcs, 270 gr), didominasi o/ tali rafia (3,26 kg) & gelas plastik (115 pcs, 750 gr). pic.twitter.com/ZFWZgkbnzu— WWF-Indonesia (@WWF_ID) 19 ноября 2018 г.
В Индонезии с общей численностью населения около 260 миллионов человек ежегодно производится 3,2 млн. тонн пластика, и 1,29 млн. из этого объема оказывается в Мировом океане. По данным исследования от 2015 года, 60% пластиковых отходов попадают в океан из пяти азиатских стран – помимо Индонезии, это Китай, Филиппины, Вьетнам и Таиланд. Ранее в Таиланде обнаружили погибшего дельфина с 8 кг пластика в желудке.