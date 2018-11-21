Без права на вздох: фридайвер фотографирует китов
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Брайану Скерри выпала редкая возможность сфотографировать общение шестерых кашалотов у берегов острова Доминика в Карибском море. Исследователи проекта «Кашалоты Доминики» вместе с властями острова проводят работу по изучению поведения китов и их защите. Доминика и близлежащие острова сильно пострадали от урагана Мария в 2017 году.
У подводного фотографа Брайана Скерри день удался: солнце сияет, вода прозрачная, поверхность океана спокойная, ну и киты рядом. Брайан может быстро нырнуть и успеть сделать фотографию – пока маска не запотела.
Такой день – редкость. Чаще бывает иначе: то киты не приплывут, то вода мутная либо ветер поднимает волны, а солнце прячется за облаком в самый ответственный момент. Или, бывает, Брайан ныряет, а кит уходит на глубину сотни метров в поисках пищи – в этом случае фотограф может проплыть за ним совсем недолго: пока хватит дыхания.
Брайан Скерри – фотограф и Исследователь года–2017 по версии Rolex и National Geographic. Он фридайвер – ныряет без акваланга, пользуясь только ластами, маской да камерой. За последние два года Брайан девять недель провел недалеко от карибского острова Доминика: на десятиметровой яхте шел вслед за кашалотами.
Фотограф делает прекрасные снимки, которые приносят ему награды. Но у него есть и другая, более высокая цель: «Моя главная задача, как фотожурналиста, – сотрудничать с исследователями и обеспечивать их фотографиями, которые пригодятся для изучения животного мира океана».
Кашалоты – величественные, умные и совершенно неуловимые создания. Стоит «сесть им на хвост» или напугать – они сразу уходят на глубину. Численность этих животных сокращается – из-за браконьерства и перелова рыбы, которой питаются эти млекопитающие. Дошло до того, что зоозащитники присваивают кашалотам статус уязвимого или вымирающего вида. Брайан хочет, чтобы его фотографии помогли в научных исследованиях и образовательных проектах, которые смогут привлечь внимание к проблеме и, возможно, отчасти ее решить. «Я чувствую груз ответственности, поскольку должен показать реальное положение дел и заставить людей проявить заботу о природе», – говорит Скерри.
Ученые знают, что кашалоты – крупнейшие (весом до 45 тонн) хищники океана. Из всех животных именно они обладают самым большим мозгом. За ними замечали проявление вполне человеческих особенностей: они любопытны и любят поиграть. Несмотря на все это, кашалоты до сих пор остаются одной из главных загадок океана: умеют ли они мыслить, что вообще происходит в их гигантском мозге?
Даже просто подобраться к этим животным сложно: как и всех китообразных, их беспокоят громкие звуки. Мотор катера или пузыри акваланга могут помешать общению животных, которые «разговаривают» с помощью щелчков. Для профессионала вроде Брайана фридайвинг становится лучшим способом приблизиться к кашалотам.
Брайан Скерри живет в штате Мэн, где тренируется, ныряя в ледяные волны Атлантического океана. Иногда ему удается задерживать дыхание на три минуты: такое мастерство требует и физической, и моральной подготовки. Брайану 56 лет, но он в отличной форме и занимается медитацией, чтобы приучить себя не паниковать, когда падает кровяное давление, и легкие требуют вдоха. Зачастую именно в такие моменты перед объективом случается настоящее чудо. Сейчас Брайан работает над рассчитанным на три года проектом, посвященным китам. Фотограф объехал весь мир: от Аляски, где фотографировал горбатых китов, и Канады, где снимал белух, до Норвегии, где его целью стали косатки. В каждом регионе свои природные условия, и удача везде улыбается по-разному.
В окрестностях Доминики Брайан путешествовал вместе с командой исследователей под руководством Шейна Джеро, биолога из датского Орхусского университета и создателя проекта «Кашалоты Доминики». Каждый год команда Шейна отслеживает семьи кашалотов в Карибском море и пытается расшифровать их «разговоры». Исследование поможет лучше понять китов и в перспективе помочь с организацией мероприятий по защите и восстановлению популяции этих животных.
Однако сбор данных – процесс медленный. Как и другие фотографы-анималисты, Брайан постоянно твердит о терпении. Как будто только терпения и достаточно для создания великолепного снимка! Впрочем, оказавшись с Брайаном Скерри на одном судне, становится понятно, какое поистине гигантское терпение надо иметь, чтобы неделями сидеть с фотоаппаратом наизготовку, зная, что подходящий момент может и не настать. В то же время подчас у Брайана случаются не просто удачные – грандиозные дни.
Прошлой весной после долгого ожидания Брайану с исследовательского судна дали сигнал: приближается стая китов. Больше часа он плыл с шестью кашалотами и сделал 1500 снимков! Хотя природа имеет полное право неблагосклонно относиться к людям, иногда она предоставляет редкий шанс.
Ученые знают, что кашалоты — крупнейшие (весом до 45 тонн) хищники океана. Из всех животных именно они обладают самым большим мозгом. За ними замечали проявление вполне человеческих особенностей: они любопытны и любят поиграть. Несмотря на все это, кашалоты до сих пор остаются одной из главных загадок океана: умеют ли они мыслить, что вообще происходит в их гигантском мозге?
Даже просто подобраться к этим животным сложно: как и всех китообразных, их беспокоят громкие звуки. Мотор катера или пузыри акваланга могут помешать общению животных, которые «разговаривают» с помощью щелчков. Для профессионала вроде Брайана фридайвинг становится лучшим способом приблизиться к кашалотам.
Брайан Скерри живет в штате Мэн, где тренируется, ныряя в ледяные волны Атлантического океана. Иногда ему удается задерживать дыхание на три минуты: такое мастерство требует и физической, и моральной подготовки. Брайану 56 лет, но он в отличной форме и занимается медитацией, чтобы приучить себя не паниковать, когда падает кровяное давление, и легкие требуют вдоха. Зачастую именно в такие моменты перед объективом случается настоящее чудо. Сейчас Брайан работает над рассчитанным на три года проектом, посвященным китам. Фотограф объехал весь мир: от Аляски, где фотографировал горбатых китов, и Канады, где снимал белух, до Норвегии, где его целью стали косатки. В каждом регионе свои природные условия, и удача везде улыбается по-разному.
В окрестностях Доминики Брайан путешествовал вместе с командой исследователей под руководством Шейна Джеро, биолога из датского Орхусского университета и создателя проекта «Кашалоты Доминики». Каждый год команда Шейна отслеживает семьи кашалотов в Карибском море и пытается расшифровать их «разговоры». Исследование поможет лучше понять китов и в перспективе помочь с организацией мероприятий по защите и восстановлению популяции этих животных.
Однако сбор данных — процесс медленный. Как и другие фотографы-анималисты, Брайан постоянно твердит о терпении. Как будто только терпения и достаточно для создания великолепного снимка! Впрочем, оказавшись с Брайаном Скерри на одном судне, становится понятно, какое поистине гигантское терпение надо иметь, чтобы неделями сидеть с фотоаппаратом наизготовку, зная, что подходящий момент может и не настать. В то же время подчас у Брайана случаются не просто удачные — грандиозные дни.
Прошлой весной после долгого ожидания Брайану с исследовательского судна дали сигнал: приближается стая китов. Больше часа он плыл с шестью кашалотами и сделал 1500 снимков! Хотя природа имеет полное право неблагосклонно относиться к людям, иногда она предоставляет редкий шанс.