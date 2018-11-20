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Рождение буйвола на глазах у туристов: видео
Многие обитатели африканской саванны появляются на свет в сезон дождей — это увеличивает их шанс на выживание. Туристы, оказавшиеся в это время в природных парках, могут стать свидетелями удивительной сцены рождения.
Анастасия Баринова
20 ноября 2018 в 17:39
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Группа туристов осматривала заповедник Sabi Sands, входящий в состав Национального парка Крюгера в ЮАР. Им повезло увидеть сразу 12 львов, но следующая встреча с представителями фауны оказалась еще интереснее. В километре от хищников паслось огромное стадо буйволов – по меньшей мере 100 особей. Вдруг у одной из буйволиц начались роды, и спустя 15-20 минут ее детеныш появился на свет. В такие моменты даже самое сильное животное крайне уязвимо, поэтому в дикой природе роды происходят очень быстро. Мать облизывает малыша, а тот пытается встать, но не может устоять на неокрепших ногах и несколько раз падает. Однако очередная попытка оказывается удачной, и новорожденный вместе с матерью и всем стадом скрывается в зарослях. Материнским молоком теленок будет питаться первые полгода – до 5 литров в сутки, но уже в месячном возрасте он добавит в свой рацион траву.
На спине буйволицы и ее сородичей можно увидеть множество птиц: это волоклюи, или буйволовые скворцы (лат. Buphagus). Они водятся только в Африке и живут в симбиозе с копытными. Птица выклевывает из шкуры буйвола насекомых и личинок, не утруждая себя поиском пропитания; зверь, в свою очередь, избавляется таким образом от паразитов.
Посмотрите, как дикие собаки охотятся на буйволов.
На спине буйволицы и ее сородичей можно увидеть множество птиц: это волоклюи, или буйволовые скворцы (лат. Buphagus). Они водятся только в Африке и живут в симбиозе с копытными. Птица выклевывает из шкуры буйвола насекомых и личинок, не утруждая себя поиском пропитания; зверь, в свою очередь, избавляется таким образом от паразитов.
Посмотрите, как дикие собаки охотятся на буйволов.