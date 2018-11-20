4070
0
Необыкновенный морской червь попал в сеть — и на видео
Мурманский рыбак фотографирует экзотических подводных обитателей, попавших в сеть. В числе недавних трофеев — необычное морское беспозвоночное.
20 ноября 2018 в 19:58
3432
Морские звезды, скаты, рыбы-удильщики и другие обитатели морей регулярно попадают в объектив Романа Федорцова из Мурманска: во время многодневных плаваний он фотографирует животных, которые попадают в трал вместе с промысловыми видами.
Для большинства морских жителей резкая перемена давления оказывается губительной, но недавно сфотографированное существо пережило подъем на поверхность. Для пущего эффекта Роман наложил на видеозапись звук.
Комментируя видео с «улыбающимся» или «кричащим» подводным обитателем, специалисты предполагают, что это полихета (лат. Polychaeta) или многощетинковый червь. Этот класс животных насчитывает по меньшей мере 10 тысяч видов. Их отличительный признак – параподии, отходящие от каждого сегмента тела лопастевидные придатки. У некоторых видов функцию жабр выполняет венчик щупалец на головном участке.
На снимках кажется, что животное улыбается – но это, разумеется, лишь иллюзия. Кстати, узнайте, почему люди склонны видеть улыбки и лица там, где их нет.
Для большинства морских жителей резкая перемена давления оказывается губительной, но недавно сфотографированное существо пережило подъем на поверхность. Для пущего эффекта Роман наложил на видеозапись звук.
Sometimes in trawl I find this one.If this creature COULD SCREAM, it WOULD SCREAM like this...— Роман Федорцов (@rfedortsov) 14 ноября 2018 г.
I think so...
Turn on the sound)
Иногда в трале я нахожу такое. Если бы это существо могло кричать, то оно кричало бы так...
Я так думаю...
Смотреть со звуком pic.twitter.com/FUiondmWz1
Комментируя видео с «улыбающимся» или «кричащим» подводным обитателем, специалисты предполагают, что это полихета (лат. Polychaeta) или многощетинковый червь. Этот класс животных насчитывает по меньшей мере 10 тысяч видов. Их отличительный признак – параподии, отходящие от каждого сегмента тела лопастевидные придатки. У некоторых видов функцию жабр выполняет венчик щупалец на головном участке.
На снимках кажется, что животное улыбается – но это, разумеется, лишь иллюзия. Кстати, узнайте, почему люди склонны видеть улыбки и лица там, где их нет.