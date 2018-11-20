  • Необыкновенный морской червь попал в сеть — и на видео
    Фото: Роман Федорцов/Twitter
  • Необыкновенный морской червь попал в сеть — и на видео
    Фото: Роман Федорцов/Twitter
Природа

Необыкновенный морской червь попал в сеть — и на видео

Мурманский рыбак фотографирует экзотических подводных обитателей, попавших в сеть. В числе недавних трофеев — необычное морское беспозвоночное.
20 ноября 2018 в 19:58
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Морские звезды, скаты, рыбы-удильщики и другие обитатели морей регулярно попадают в объектив Романа Федорцова из Мурманска: во время многодневных плаваний он фотографирует животных, которые попадают в трал вместе с промысловыми видами.

Для большинства морских жителей резкая перемена давления оказывается губительной, но недавно сфотографированное существо пережило подъем на поверхность. Для пущего эффекта Роман наложил на видеозапись звук.
Комментируя видео с «улыбающимся» или «кричащим» подводным обитателем, специалисты предполагают, что это полихета (лат. Polychaeta) или многощетинковый червь. Этот класс животных насчитывает по меньшей мере 10 тысяч видов. Их отличительный признак – параподии, отходящие от каждого сегмента тела лопастевидные придатки. У некоторых видов функцию жабр выполняет венчик щупалец на головном участке.



На снимках кажется, что животное улыбается – но это, разумеется, лишь иллюзия. Кстати, узнайте, почему люди склонны видеть улыбки и лица там, где их нет.

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