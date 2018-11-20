  • Съемочная группа BBC спасла пингвинов и их птенцов: видео
    Фото: CBS/YouTube
  • Съемочная группа BBC спасла пингвинов и их птенцов: видео
    Фото: CBS/YouTube
  • Съемочная группа BBC спасла пингвинов и их птенцов: видео
    Фото: CBS/YouTube
Природа

Съемочная группа BBC спасла пингвинов и их птенцов: видео

Документалисты не имеют права вмешиваться в события, происходящие в дикой природе. Журналисты из Великобритании нарушили правило: пришли на помощь птицам, которым грозила гибель.
Анастасия Баринова
20 ноября 2018 в 16:53
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Британская команда журналистов и операторов снимала в Антарктиде императорских пингвинов для Dynasties – нового документального проекта BBC. 

На глазах людей развернулось событие, едва не ставшее трагедией. Буря загнала пингвинов с птенцами в расщелину, из которой они не могли выбраться: склоны были слишком крутыми и скользкими.

Несколько птиц уже погибло, и съемочной командой было принято решение вмешаться: люди взяли лопаты и выкопали в овраге пологую тропинку со ступеньками – и выжившие особи покинули снежный плен.

Знаменитый британский натуралист сэр Дэвид Аттенборо одобрил этот поступок и заявил, что «поступил бы так же». Многие с ним солидарны: это событие горячо обсуждается в Твиттере. 


По негласному правилу, фотографам и операторам в дикой природе отводится роль наблюдателей. В 2013 году того же сэра Аттенборо критиковали зрители: его съемочная команда безучастно наблюдала за тем, как слоненок погибает от жажды. Недавно другой один герой Dynasties – шимпанзе – был убит сородичами
  
 Документалисты поясняют: их милосердный жест по отношению к пингвинам не нарушает этики: вследствие этого ни животное не пострадало, а люди не подвергали себя риску (как было бы случае, если человек решил бы «спасти» жертву, которую поймал хищник). Люди не прикасались к птицам и тем более не переносили их вручную, так что пингвины не испытывали стресса. 

Кроме того наши дни мировая популяция пингвинов, как и многих других животных, уменьшается, что также противоречит задуманному природой плану, потому спасение детенышей объяснимо и оправданно. Узнайте о бедственном положении пингвинов Адели.

Кстати, наблюдая за представителями фауны, операторы BBC стали свидетелями множества интересных сцен. Так, в преддверии сезона размножения, и птицы практикую родительские навыки на... снежном шарике.


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