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В Бразилии нашли крупнейшую на планете группу термитников. Ее видно из космоса!
В северо-восточной Бразилии ученые нашли огромную территорию с населенными термитниками. Занимаемое ими пространство сопоставима с территорией Великобритании.
Холмы, которые можно увидеть на Google Earth, – это результат медленного и постепенного создания сети взаимосвязанных подземных туннелей. Активность термитов за тысячи лет привела к образованию примерно 200 миллионов конусообразных холмов около 2,5 метров высотой и 9 метров в диаметре.
«Эти холмы созданы лишь одним видом термитов. Количество вырытой земли равняется примерно 10 кубическим километрам, то есть 4000 египетским пирамидам, и это, очевидно, крупнейшая структура, построенная одним видом насекомых», — говорит Стивен Мартин, исследователь из Университета Салфорда в Великобритании.
Холмы были по большей части скрыты из вида благодаря каатинге, листопадно-редколесной растительности, одному из самых уникальных биомов на Земле. «Чужаки», включая ученых, заметили их лишь после того, как часть этих земель расчистили под пастбища.
Образцы почвы из центра 11 холмов показали, что их возраст варьируется от 690 до 3820 лет.
Ученые пока не понимают, как эти колонии термитов структурированы физически, так как еще не найдено ни одной камеры королевы. Изучение находки продолжается.
Исследование опубликовано в журнале Curreny Biology на Phys.org.
«Эти холмы созданы лишь одним видом термитов. Количество вырытой земли равняется примерно 10 кубическим километрам, то есть 4000 египетским пирамидам, и это, очевидно, крупнейшая структура, построенная одним видом насекомых», — говорит Стивен Мартин, исследователь из Университета Салфорда в Великобритании.
Холмы были по большей части скрыты из вида благодаря каатинге, листопадно-редколесной растительности, одному из самых уникальных биомов на Земле. «Чужаки», включая ученых, заметили их лишь после того, как часть этих земель расчистили под пастбища.
Образцы почвы из центра 11 холмов показали, что их возраст варьируется от 690 до 3820 лет.
Ученые пока не понимают, как эти колонии термитов структурированы физически, так как еще не найдено ни одной камеры королевы. Изучение находки продолжается.
Исследование опубликовано в журнале Curreny Biology на Phys.org.