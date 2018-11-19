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Гигантские волны захлестывают курорты Испании: видео
Сильный шторм и проливные дожди бушуют в Испании.
Анастасия Баринова
19 ноября 2018 в 18:35
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Десяткам жителей Тенерифе пришлось покинуть свои дома: 18 ноября во время шторма волны поднялись настолько высоко, что захлестнули и залили водой нижние этажи, разбили стекла и повредили балконы. Вода просочилась и в шахты лифтов, после чего пользоваться ими стало опасно. В одном из ресторанов люди вовремя заметили приближающиеся потоки воды сквозь панорамные окна и убежали, оставив на столах заказы. А на один из отелей в прибрежной зоне обрушилась волна высотой в четыре этажа. Она с лёгкостью разнесла в щепки сразу несколько балконов, захлестнув целый угол здания. Большинство пострадавших апартаментов сейчас пустуют, о приближении шторма власти сообщили заблаговременно, потому жертв стихийного бедствия нет. Проходящая вдоль береговой линии дорога TF-42 была своевременно закрыта для движения, однако несколько припаркованных машин все же были смыты в море. На юге острова небольшое судно не могло зайти в порт, но его вовремя отбуксировали в безопасную акваторию. В то же время на материковую Испанию, а также на Балеарские острова обрушились сильные дожди. 12 провинций оказались в зоне наводнения.
В Мурсии пришлось спасать 70 школьников, застрявших в автобусе на дороге, а в Галисии утонула пожилая женщина, не сумевшая выбраться из дома. В Валенсии и Аликанте введен самый высокий, «красный» уровень опасности, тогда как ситуация на Канарах уже улучшилась, и здесь установлен самый низкий, «оранжевый» уровень тревоги.
В Мурсии пришлось спасать 70 школьников, застрявших в автобусе на дороге, а в Галисии утонула пожилая женщина, не сумевшая выбраться из дома. В Валенсии и Аликанте введен самый высокий, «красный» уровень опасности, тогда как ситуация на Канарах уже улучшилась, и здесь установлен самый низкий, «оранжевый» уровень тревоги.