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Первая в Индии больница для слонов начала работу
16 ноября в индийском штате Уттар-Прадеш открылась сверхсовременная больница для слонов — первая в стране.
Анастасия Баринова
20 ноября 2018 в 10:34
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В городе Матхура (примерно в 130 км от Нью-Дели) специалисты смогут позаботиться о больных, раненых и старых слонах. Больница – совместный проект зоозащитной организации Wildlife SOS и лесного департамента штата Уттар-Прадеш – оснащена современным оборудованием: ультразвуковыми и рентгеновскими сканерами, инфракрасными камерами (для наблюдения за подопечными в темное время суток), весами, лебедкой (чтобы поднимать громоздких и тяжелых пациентов), а также помещениями, в которых вновь прибывшие особи будут находиться на карантине.
Сейчас в центре живут два пациента: 35-летняя слониха Майя (в прошлом – цирковая) и 55-летний Фулкали, которого использовали как атрибут религиозных и свадебных церемоний. Обе особи частично потеряли зрение – и теперь заботиться о них будут профессионалы.
Ожидается, что ветеринарный центр (площадью, кстати, в квадратный километр) станет популярной достопримечательностью: туристы будут наблюдать за реабилитацией слонов.
«Веками Индия использовала слонов. Теперь у нас есть место, где их можно лечить и по-настоящему заботиться о них», – сказала Джеета Сешамани, одна из основателей центра.
Популяция диких слонов в Индии насчитывает примерно 27 000 животных, а около 4000 зверей содержатся в неволе. Опасность для диких особей представляют браконьеры, автомобили и поезда, заграждения под напряжением и линии электропередач. Домашние слоны подвергаются жестокому обращению и страдают от травм и болезней.
В новом слоновьем центре будет работать оперативная бригада ветеринаров. Например, если где-то на севере Индии слон пострадал в ДТП, специалисты смогут выехать туда и оказать помощь на месте.
Центр – детище некоммерческой организации Wildlife SOS, которая занимается спасением животных с 1995 года. Узнать больше о проектах фонда и сделать пожертвование можно на его страничке Wildlife SOS.
Узнайте о других мерах зоозащитников, предпринимаемых в Индии.
Сейчас в центре живут два пациента: 35-летняя слониха Майя (в прошлом – цирковая) и 55-летний Фулкали, которого использовали как атрибут религиозных и свадебных церемоний. Обе особи частично потеряли зрение – и теперь заботиться о них будут профессионалы.
Ожидается, что ветеринарный центр (площадью, кстати, в квадратный километр) станет популярной достопримечательностью: туристы будут наблюдать за реабилитацией слонов.
«Веками Индия использовала слонов. Теперь у нас есть место, где их можно лечить и по-настоящему заботиться о них», – сказала Джеета Сешамани, одна из основателей центра.
Популяция диких слонов в Индии насчитывает примерно 27 000 животных, а около 4000 зверей содержатся в неволе. Опасность для диких особей представляют браконьеры, автомобили и поезда, заграждения под напряжением и линии электропередач. Домашние слоны подвергаются жестокому обращению и страдают от травм и болезней.
В новом слоновьем центре будет работать оперативная бригада ветеринаров. Например, если где-то на севере Индии слон пострадал в ДТП, специалисты смогут выехать туда и оказать помощь на месте.
Центр – детище некоммерческой организации Wildlife SOS, которая занимается спасением животных с 1995 года. Узнать больше о проектах фонда и сделать пожертвование можно на его страничке Wildlife SOS.
Узнайте о других мерах зоозащитников, предпринимаемых в Индии.