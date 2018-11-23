Дамбы Турции: в преддверии потопа
История поселения Хасанкейф, раскинувшегося по обе стороны Тигра, насчитывает 12 тысяч лет.
Городок похож на видение, навеянное фантазией сказочника: пещеры, вырубленные первопроходцами эпохи неолита, и руины крепости – ровесницы византийцев. Сохранились следы римлян и памятники средневековой исламской архитектуры – например, мост через Тигр, превративший селение в важный пункт на Великом шелковом пути. Быть может, сам Марко Поло пересекал здесь реку на пути в Китай. Сегодняшний Хасанкейф еще и оживленный город на юго-востоке Турции, с мечетями и рынками, садами и кафе.
Но в 2006 году турецкие власти начали строительство гигантской плотины через Тигр: почти весь Хасанкейф уйдет под воду, и три тысячи жителей будут вынуждены покинуть свои дома. Плотина Ылысу уже почти готова, и затопление может начаться в любой момент. Зачем своими же руками уничтожать один из самых удивительных уголков страны? Чтобы благодаря модернизации улучшить жизнь местного населения, объясняют чиновники. Тем более что грандиозный проект сулит выгоду и государству: у Турции нет собственной нефти и природного газа, зато есть вода.
(Судьба деревушки Савашан в районе Халфети показательна для будущего Хасанкейфа. В 2000 году она и восемь других селений были затоплены после возведения плотины Биренкик. Несмотря на обещания властей способствовать развитию сельского хозяйства, фермерские угодья, принадлежащие жителям Халфети, по большей части оказались под водой. Туристические суда проплывают мимо затопленной мечети, но туризм пока не возместил убытки переселенцев).
В первые десятилетия XX века Турецкая Республика осуществила целый ряд проектов, направленных на развитие экономики. Однако юго-восток страны, где в относительной бедности и при низком уровне образования живут национальные меньшинства – курды, арабы и ассирийцы, – в основном остался в стороне. В 1980-е годы правительство решило наверстать упущенное, соорудив гигантскую плотину: так планировалось решить проблему энергоснабжения юго-востока и способствовать орошению сельскохозяйственных угодий. Всего в речной сети Тигра и Евфрата предполагалось возвести 22 плотины и 19 гидроэлектростанций, а также дороги, мосты, другую инфраструктуру. План, сулящий прирост земель, пригодных для сельского хозяйства, почти на 20 процентов, гидроэлектроэнергии – на 22 процента, получил название Юго-восточный анатолийский проект.
Однако соседи Турции, Сирия и Ирак, опасаются, что могут лишиться драгоценного источника воды. В 1984 году Рабочая партия Курдистана (РПК) восстала против несправедливостей, содеянных, по мнению ее руководства, турецким правительством, и превратила юго-восток в зону военного конфликта. Тем временем европейские банки прекратили финансирование, а Всемирный банк отказал в займах из-за непрерывных международных разногласий, неадекватных экологических оценок и опасений относительно масштабов переселения людей и охраны памятников. По словам Хилал Элвер (в 1990-е годы она консультировала турецкое Министерство окружающей среды, а ныне – специальный докладчик ООН по Праву на достаточное питание), – энтузиазма поубавилось даже внутри правительства, поначалу провозглашавшего проект национальной гордостью страны.
Увы, к началу нового тысячелетия стало ясно, что сооружение плотин не дало ощутимого эффекта. «Воду расходовали так небрежно, что не получилось ни развития, ни мира», – отмечает Элвер. Сегодня электроэнергия, вырабатываемая на 13 из 19 законченных плотин, используется в основном в других регионах. Засоление почвы – прямое следствие орошения плохо осушенных земель – погубило драгоценные фермерские хозяйства. Доходы от плотин не просочились ни в местные муниципалитеты, ни в карманы населения. Тысячи людей были вынуждены сняться с насиженных мест. Большинству предоставили денежную компенсацию и новое жилье, но этого оказалось недостаточно, чтобы начать другую жизнь.
Плотина Ылысу, пожалуй, один из самых неоднозначных итогов проекта. Планируется затопить не только Хасанкейф, но и 400 километров речной экосистемы, 300 археологических памятников и десятки городов и деревень. Некоторые артефакты перевезут в более безопасные места, но из-за плотины около 15 тысяч человек лишатся крова, а пострадают еще десятки тысяч.
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В ожидании потопа:жители ночуют на крышах, спасаясь от летней жары; минарет на заднем плане переедет в археологический парк. Фото: Матиас Депардон, компания Institute
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В ожидании потопа:Курдские женщины, уже покинувшие свои дома, отдыхают на холме над местом возведения плотины Ылысу в 80 километрах от Хасанкейф.
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В ожидании потопа:Курдский мальчик пришел в одну из тысяч рукотворных пещер, среди которых есть памятники эпохи неолита.
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В ожидании потопа:Курдским девушкам тоже предстоит лишиться крыши над головой — их дом будет затоплен.
«Это грандиозный проект, навязанный жителям региона турецким правительством, – утверждает Эркан Айбога, инженер-эколог и представитель Инициативы по сохранению Хасанкейфа. – Он не приносит местному населению никакой пользы, за исключением прибылей для некоторых компаний и крупных землевладельцев».
Так почему же турецкие власти так упорствуют? В конце концов, другие страны, в том числе и США, пересматривают выгоды и риски возведения плотин и даже демонтируют некоторые дамбы, чтобы восстановить речные экосистемы. Многие считают, что правительство хочет просто-напросто установить контроль над важным природным ресурсом для удовлетворения внутренних потребностей и укрепления национальной безопасности. Наглядный пример: когда лидер РПК Абдулла Оджалан скрывался в Сирии, у Турции был козырь, чтобы вернуть его на родину: она грозилась перекрыть водоснабжение соседям.
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Лейла Сонкуш собирает виноградные листья на равнине Харран в Южной Турции, недалеко от сирийской границы. Орошение Харрана считается одним из достижений проекта, но жители Сирии и Ирака жалуются, что турецкие плотины создают угрозу для поступления воды из Тигра и Евфрата, ставя под удар сельскохозяйственные земли и доступ к питьевой воде.
Минувшей весной в Ираке усилилась засуха, и уровень воды в Тигре снизился до опасной отметки. Иракское правительство воспротивилось плану Турции начать заполнение резервуара плотины Ылысу, и турки пошли на уступки. Турецкий посол в Ираке Фатих Йылдыз заявил: «Мы в который раз показали, что можем ставить интересы соседей выше собственных». Но по существу позиция правительства не меняется уже десятки лет: у Ирака есть нефть, зато у Турции – вода, и турки могут делать с ней все, что захотят.
Протесты в Хасанкейфе начались в марте, когда правительственные чиновники вручили торговцам исторического базара уведомления о выселении, предписав им переезжать в Новый Хасанкейф – россыпь безликих, по большей части необитаемых зданий на близлежащей равнине. В ответ торговцы заявили, что выселение нарушает право человека на труд. Им удалось одержать верх, хотя бы на время.
Строительство плотины тянется долгие годы. Все это время люди с тревогой ожидают часа, когда придется навсегда покинуть дом. И продолжают жить. Как будто чем дольше Хасанкейф не уходит под воду, тем легче верить в то, что это не случится никогда.
Во время работы над этой статьей французский фотограф Матиас Депардон был арестован турецкой полицией и заключен под стражу на 32 дня. Ему не предъявили официальных обвинений и не раскрыли причину освобождения. Хотя Депардон прожил в Турции пять лет, ему запретили въезд в страну минимум на год. Все его снимки уцелели и были отправлены в National Geographic.
В первые десятилетия XX века Турецкая Республика осуществила целый ряд проектов, направленных на развитие экономики. Однако юго-восток страны, где в относительной бедности и при низком уровне образования живут национальные меньшинства — курды, арабы и ассирийцы, — в основном остался в стороне. В 1980-е годы правительство решило наверстать упущенное, соорудив гигантскую плотину: так планировалось решить проблему энергоснабжения юго-востока и способствовать орошению сельскохозяйственных угодий. Всего в речной сети Тигра и Евфрата предполагалось возвести 22 плотины и 19 гидроэлектростанций, а также дороги, мосты, другую инфраструктуру. План, сулящий прирост земель, пригодных для сельского хозяйства, почти на 20 процентов, гидроэлектроэнергии — на 22 процента, получил название Юго-восточный анатолийский проект.
Однако соседи Турции, Сирия и Ирак, опасаются, что могут лишиться драгоценного источника воды. В 1984 году Рабочая партия Курдистана (РПК) восстала против несправедливостей, содеянных, по мнению ее руководства, турецким правительством, и превратила юго-восток в зону военного конфликта. Тем временем европейские банки прекратили финансирование, а Всемирный банк отказал в займах из-за непрерывных международных разногласий, неадекватных экологических оценок и опасений относительно масштабов переселения людей и охраны памятников. По словам Хилал Элвер (в 1990-е годы она консультировала турецкое Министерство окружающей среды, а ныне — специальный докладчик ООН по Праву на достаточное питание), — энтузиазма поубавилось даже внутри правительства, поначалу провозглашавшего проект национальной гордостью страны.
Увы, к началу нового тысячелетия стало ясно, что сооружение плотин не дало ощутимого эффекта. «Воду расходовали так небрежно, что не получилось ни развития, ни мира», — отмечает Элвер. Сегодня электроэнергия, вырабатываемая на 13 из 19 законченных плотин, используется в основном в других регионах. Засоление почвы — прямое следствие орошения плохо осушенных земель — погубило драгоценные фермерские хозяйства. Доходы от плотин не просочились ни в местные муниципалитеты, ни в карманы населения. Тысячи людей были вынуждены сняться с насиженных мест. Большинству предоставили денежную компенсацию и новое жилье, но этого оказалось недостаточно, чтобы начать другую жизнь.
Плотина Ылысу, пожалуй, один из самых неоднозначных итогов проекта. Планируется затопить не только Хасанкейф, но и 400 километров речной экосистемы, 300 археологических памятников и десятки городов и деревень. Некоторые артефакты перевезут в более безопасные места, но из-за плотины около 15 тысяч человек лишатся крова, а пострадают еще десятки тысяч.
-
В ожидании потопа:жители ночуют на крышах, спасаясь от летней жары; минарет на заднем плане переедет в археологический парк. Фото: Матиас Депардон, компания Institute
-
В ожидании потопа:Курдские женщины, уже покинувшие свои дома, отдыхают на холме над местом возведения плотины Ылысу в 80 километрах от Хасанкейф.
-
В ожидании потопа:Курдский мальчик пришел в одну из тысяч рукотворных пещер, среди которых есть памятники эпохи неолита.
-
В ожидании потопа:Курдским девушкам тоже предстоит лишиться крыши над головой — их дом будет затоплен.
«Это грандиозный проект, навязанный жителям региона турецким правительством, — утверждает Эркан Айбога, инженер-эколог и представитель Инициативы по сохранению Хасанкейфа. — Он не приносит местному населению никакой пользы, за исключением прибылей для некоторых компаний и крупных землевладельцев».
Так почему же турецкие власти так упорствуют? В конце концов, другие страны, в том числе и США, пересматривают выгоды и риски возведения плотин и даже демонтируют некоторые дамбы, чтобы восстановить речные экосистемы. Многие считают, что правительство хочет просто-напросто установить контроль над важным природным ресурсом для удовлетворения внутренних потребностей и укрепления национальной безопасности. Наглядный пример: когда лидер РПК Абдулла Оджалан скрывался в Сирии, у Турции был козырь, чтобы вернуть его на родину: она грозилась перекрыть водоснабжение соседям.
-
Лейла Сонкуш собирает виноградные листья на равнине Харран в Южной Турции, недалеко от сирийской границы. Орошение Харрана считается одним из достижений проекта, но жители Сирии и Ирака жалуются, что турецкие плотины создают угрозу для поступления воды из Тигра и Евфрата, ставя под удар сельскохозяйственные земли и доступ к питьевой воде.
Минувшей весной в Ираке усилилась засуха, и уровень воды в Тигре снизился до опасной отметки. Иракское правительство воспротивилось плану Турции начать заполнение резервуара плотины Ылысу, и турки пошли на уступки. Турецкий посол в Ираке Фатих Йылдыз заявил: «Мы в который раз показали, что можем ставить интересы соседей выше собственных». Но по существу позиция правительства не меняется уже десятки лет: у Ирака есть нефть, зато у Турции — вода, и турки могут делать с ней все, что захотят.
Протесты в Хасанкейфе начались в марте, когда правительственные чиновники вручили торговцам исторического базара уведомления о выселении, предписав им переезжать в Новый Хасанкейф — россыпь безликих, по большей части необитаемых зданий на близлежащей равнине. В ответ торговцы заявили, что выселение нарушает право человека на труд. Им удалось одержать верх, хотя бы на время.
Строительство плотины тянется долгие годы. Все это время люди с тревогой ожидают часа, когда придется навсегда покинуть дом. И продолжают жить. Как будто чем дольше Хасанкейф не уходит под воду, тем легче верить в то, что это не случится никогда.
От редактора
Во время работы над этой статьей французский фотограф Матиас Депардон был арестован турецкой полицией и заключен под стражу на 32 дня. Ему не предъявили официальных обвинений и не раскрыли причину освобождения. Хотя Депардон прожил в Турции пять лет, ему запретили въезд в страну минимум на год. Все его снимки уцелели и были отправлены в National Geographic.