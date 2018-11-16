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Подозреваемые в бешенстве еноты оказались пьяными
Жителей одного из городов Западной Вирджинии встревожило появление «шатающихся енотов». Испугавшись, что звери разносят бешенство, люди обратились к стражам порядка.
Анастасия Баринова
16 ноября 2018 в 19:39
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Вирус бешенства Rabies virus вызывает специфический энцефалит – воспаление головного мозга. У человека наступает паралич жизненно важных органов, таких как дыхательные мышцы, при этом поведение становится тревожным и депрессивным, тогда как у зверей, напротив, заболевание протекает по различным схемам. Оно может долго не проявлять никаких симптомов, а может сопровождаться вспышками агрессии. Более того: известны случаи, когда зараженные животные становились особенно дружелюбными, и желающие их погладить пополняли число их жертв. В Северной Америке основными распространителями бешенства являются скунсы, лисицы и еноты; людей просят сообщать властям о бродячих животных при обнаружении у них странного поведения.
Еноты, напугавшие жителей Милтона своим необычным поведением, лениво передвигались по улицам, шатаясь. Один из них даже пытался перелезть через ограду, но не справился с задачей и упал. Найдя нарушителей порядка, офицеры не обнаружили у енотов признаки бешенства: проблема оказалась в интоксикации алкоголем. Судя по всему, еноты наелись забродивших яблок. Подержав животных некоторое время в участке, полицейские выпустили их в дикую природу. От употребления забродивших плодов пьяными становятся не только звери, но и птицы.
Еноты, напугавшие жителей Милтона своим необычным поведением, лениво передвигались по улицам, шатаясь. Один из них даже пытался перелезть через ограду, но не справился с задачей и упал. Найдя нарушителей порядка, офицеры не обнаружили у енотов признаки бешенства: проблема оказалась в интоксикации алкоголем. Судя по всему, еноты наелись забродивших яблок. Подержав животных некоторое время в участке, полицейские выпустили их в дикую природу. От употребления забродивших плодов пьяными становятся не только звери, но и птицы.