20
0
Что общего у косаток и шимпанзе?
Ученые нашли у косаток черты характера, свойственные сухопутным млекопитающим.
Анастасия Баринова
16 ноября 2018 в 20:37
Биологи из Университета Жироны проанализировали поведение косаток. Для исследования были отобраны 24 особи, живущие в океанариумах Испании и США. Шесть животных поступили туда из дикой природы, остальные уже родились в неволе.
Тренеры и другие сотрудники парков помогли ученым оценить каждую косатку с точки зрения 38 личностных качеств, таких как игривость, независимость, упрямство, храбрость, забота или эмоциональность. Анкетирование проводилось по системе «пятифакторной модели»: на основе пяти основных характеристик (экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, нейротизм и открытость опыту) составляется цепочка связанных вопросов. Результаты сравнивались с предыдущими исследованиями тех же особенностей у шимпанзе и человека.
Оказалось, что у морских млекопитающих черты характера во многом схожи с чертами человека и особенно – с чертами шимпанзе. Наибольшее соответствие выявилось в коэффициенте экстраверсии: косатки столь же игривы, общительны и коммуникабельны, как приматы. Для них также свойственен высокий уровень сознательности: как и шимпанзе, косатки умеют приходить к мирному компромиссу, но в случае необходимости они достаточно упрямы и умеют «настоять на своем».
Ведущий автор исследования Юлан Убеда (Yulán Úbeda) поясняет, что это первая научная работа в своем роде: ранее личностные качества косаток углубленно никто не изучал и тем более не сравнивал с приматами.
Тот факт, что морские млекопитающие демонстрируют сходство в поведении с людьми и обезьянами, может объясняться тем, что каждой из рассматриваемых групп эволюционно требовалось формировать социальные связи и уметь взаимодействовать друг с другом. Правда, ученые делают оговорку на то, что объектами анализа были косатки, живущие в неволе: возможно, в дикой природе их поведение отличается, но проверить это не представляется возможным.
Ранее данные о характере косаток были обрывочными. Недавно появилось доказательство того, как эти животные испытывают скорбь: 20-летняя косатка Tahlequah держала своего мертвого детеныша на плаву, провожая его в последний путь почти три недели.
Тренеры и другие сотрудники парков помогли ученым оценить каждую косатку с точки зрения 38 личностных качеств, таких как игривость, независимость, упрямство, храбрость, забота или эмоциональность. Анкетирование проводилось по системе «пятифакторной модели»: на основе пяти основных характеристик (экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, нейротизм и открытость опыту) составляется цепочка связанных вопросов. Результаты сравнивались с предыдущими исследованиями тех же особенностей у шимпанзе и человека.
Оказалось, что у морских млекопитающих черты характера во многом схожи с чертами человека и особенно – с чертами шимпанзе. Наибольшее соответствие выявилось в коэффициенте экстраверсии: косатки столь же игривы, общительны и коммуникабельны, как приматы. Для них также свойственен высокий уровень сознательности: как и шимпанзе, косатки умеют приходить к мирному компромиссу, но в случае необходимости они достаточно упрямы и умеют «настоять на своем».
Ведущий автор исследования Юлан Убеда (Yulán Úbeda) поясняет, что это первая научная работа в своем роде: ранее личностные качества косаток углубленно никто не изучал и тем более не сравнивал с приматами.
Тот факт, что морские млекопитающие демонстрируют сходство в поведении с людьми и обезьянами, может объясняться тем, что каждой из рассматриваемых групп эволюционно требовалось формировать социальные связи и уметь взаимодействовать друг с другом. Правда, ученые делают оговорку на то, что объектами анализа были косатки, живущие в неволе: возможно, в дикой природе их поведение отличается, но проверить это не представляется возможным.
Ранее данные о характере косаток были обрывочными. Недавно появилось доказательство того, как эти животные испытывают скорбь: 20-летняя косатка Tahlequah держала своего мертвого детеныша на плаву, провожая его в последний путь почти три недели.