973
0
Аномальные дожди уничтожили микробов в пустыне
В самый засушливый регион мира пришли дожди, и это пагубно сказалось на экосистеме.
Анастасия Баринова
16 ноября 2018 в 14:37
536
Чилийская пустыня Атакама считается самой сухой на Земле. Здесь зарегистрирована самая низкая влажность воздуха – 0%, в некоторых участках дожди не выпадали как минимум 500 лет, а в других осадки бывают раз в десятилетие. Посмотрите, как расцветает пустыня в эти дни. В пустыне представлено более чем 200 эндемичных видов растений, которые научились надолго погружаться в «спящий режим».
Подстроились под экстремальную засуху и микроорганизмы. Но теперь привычный ритм оказался сбит: в последние три года дожди в Атакаме зачастили (март и август 2015 года, а затем июнь 2017 года). Отметив эту тенденцию, ученые предположили, что дополнительная влага даст организмам стимул к росту, но получилось наоборот. Не все жизненные формы, которые в ходе эволюции приспособились к засушливым условиям, смогли столь стремительно перестроиться под влажность.
Влияние на растения еще не изучалось, но популяции микробов в почве Атакамы уже сократились на 75-87%. Клетки этих организмов испытали «осмотический шок»: разрыв цитоплазматической мембраны в результате избыточного насыщения водой. И хотя для экосистемы Атакамы эти процессы могут быть пагубными – само по себе явление радует ученых: оно позволяет больше узнать о том, как микробы адаптируются к экстремальным условиям.
Самая засушливая пустыня мира с ее агрессивной средой в научных работах нередко рассматривается как модель Марса. Наблюдая, как вода почти уничтожила мир пустынных микроорганизмов, ученые смогли предположить, что и на Красной планете появление жидкой воды могло способствовать исчезновению жизни. Узнайте, какими на Марсе были озера.
Подстроились под экстремальную засуху и микроорганизмы. Но теперь привычный ритм оказался сбит: в последние три года дожди в Атакаме зачастили (март и август 2015 года, а затем июнь 2017 года). Отметив эту тенденцию, ученые предположили, что дополнительная влага даст организмам стимул к росту, но получилось наоборот. Не все жизненные формы, которые в ходе эволюции приспособились к засушливым условиям, смогли столь стремительно перестроиться под влажность.
Влияние на растения еще не изучалось, но популяции микробов в почве Атакамы уже сократились на 75-87%. Клетки этих организмов испытали «осмотический шок»: разрыв цитоплазматической мембраны в результате избыточного насыщения водой. И хотя для экосистемы Атакамы эти процессы могут быть пагубными – само по себе явление радует ученых: оно позволяет больше узнать о том, как микробы адаптируются к экстремальным условиям.
Самая засушливая пустыня мира с ее агрессивной средой в научных работах нередко рассматривается как модель Марса. Наблюдая, как вода почти уничтожила мир пустынных микроорганизмов, ученые смогли предположить, что и на Красной планете появление жидкой воды могло способствовать исчезновению жизни. Узнайте, какими на Марсе были озера.