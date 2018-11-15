  • Дайверы встретили загадочного подводного обитателя: видео
    Фото: Caters Clips
  • Дайверы встретили загадочного подводного обитателя: видео
    Фото: Caters Clips
  • Дайверы встретили загадочного подводного обитателя: видео
    Фото: Caters Clips
Природа

Дайверы встретили загадочного подводного обитателя: видео

Во время погружений возле новозеландского острова Уайт-Айленд дайверы натолкнулись на восьмиметрового прозрачного червя.
Анастасия Баринова
15 ноября 2018 в 20:04
Уайт-Айленд (маорийское название – Факаари) – это единственный активный вулканический остров Новой Зеландии. Его поверхность напоминает лунный пейзаж, что привлекает множество туристов. Интересна и его акватория, и новое доказательство этому представили дайверы, нырявшие здесь 26 октября. Они заметили в толще воды нечто, напоминающее громадного прозрачного червя. Он был полым и достигал в длину около восьми метров. Дайверы даже сравнили червя с гигантским носком, плывущим по течению. «Мы никогда не видели ничего подобного. Сначала мы решили, что это невозможно, таких носкообразных существ в природе не бывает – просто фантастика!» — поделился своими впечатлениями 48-летний дайвер Эндрю Батл.

Между тем, морской обитатель известен ученым: специалисты говорят, что скорее всего на видео попала колония пиросом, или огнетелок (лат. Pyrosomida). Микроскопические морские животные зооиды размером в несколько миллиметров объединяются в группу, которая может достигать 20-400 см в длину. Прикрепляясь друг ко другу, зооиды формируют полую цилиндрическую трубку, открытую на одном конце.

Колония плавает замкнутым концом вперед, перемещаясь по принципу планктона – с помощью океанских течений. На небольшие расстояния колония способна направиться самостоятельно благодаря скоординированному движению жаберных щелей всех зооидов. Нередко огнетелки имеют бактериальные светящиеся органы и способны к люминесценции, что дало им их название. Узнайте о других светящихся морских обитателях.

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