  • Хорошие новости для белых медведей
    Фото: Roderick Eime/Flickr.com
  • Хорошие новости для белых медведей
    Фото: Christopher Michel/Flickr.com
  • Хорошие новости для белых медведей
    Фото: Christopher Michel/Flickr.com
Природа

Хорошие новости для белых медведей

Глобальное потепление оказывает влияние на всех представителей мира фауны, и в числе наиболее уязвимых — белые медведи. Но оказалось, что их положение лучше, чем считалось ранее, и у полярных мишек есть надежда.
Анастасия Баринова
15 ноября 2018 в 19:15
Ни для кого не секрет, что белым медведям угрожает опасность из-за изменения климата: исчезновение льда лишает их возможности охотиться и вынуждает голодать. В течение года этот хищник перемещается вслед за ледовым покровом, где он охотится на кольчатую нерпу, тюленей и других морских животных. Пережидать теплые летние месяцы медведям помогают сделанные за зиму запасы жира, но если лед не появляется вовремя (а сейчас это происходит все чаще) – зверю всерьез может грозить голодная смерть. По данным Службы рыбных ресурсов и дикой природы США, если текущие климатические тенденции не изменятся, к 2025 году белые медведи могут полностью исчезнуть.

Однако новые исследования допускают, что у животных есть больше шансов на выживание. Научную работу провели специалисты Полярного научного центра Вашингтонского университета. Почти десять лет подряд они проводили изучение субпопуляции белых медведей Чукотского моря. Субпопуляция – группа особей с сильно ограниченной миграцией, то есть живущих на определенной территории. Исследование проводилось в период с 2008 по 2016 годы: ученые установили устройства GPS на 60 взрослых медведей, и наблюдение за их жизнью показало, что субпопуляция здорова и стабильна.

На планете обитает 19 субпопуляций полярного медведя – 26 тысяч особей в общей сложности. В составе Чукотской – 3000 зверей. По сравнению с ситуацией 25-летней давности медведи проводили на морском льду меньше месяца, но голодными они не оставались. Вся субпопуляция демонстрирует хорошие показатели репродуктивности и выживаемости.

У других белых медведей – например, обитающих на южном побережье Бофорта между США и Канадой – положение хуже: их численность сокращается. Авторы исследования поясняют, что Чукотское море – «очень богатая территория». Море мелкое, вода насыщена питательными веществами, что приводит сюда огромное множество тюленей. Кроме того, летом на берег вымываются китовые туши, кормя медведей в те месяцы, когда лед исчезает. Вместе с тем специалисты предупреждают, что речь идет только о текущей ситуации. Рано или поздно глобальное потепление окажет свое влияние и на Чукотское море, и нарушение природного баланса отразится и на этой субпопуляции белых медведей. Посмотрите, как пирует две сотни медведей.

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