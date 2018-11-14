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«Ты не пройдешь!» Охранник уже два года не пускает котов в японский музей
В 2016 году в одном из японских музеев случилось забавное совпадение: в дни, когда там проводилась выставка кошек, внутрь пытался пробраться кот. И до сего дня ему не удается осуществить задуманное.
Анастасия Баринова
14 ноября 2018 в 19:00
В префектуре Хиросима находится городской художественный музей Ономити, где представлены работы мастеров современного японского искусства. Летом 2016 года здесь проводилась выставка фотографа из Токио Мицуаки Иваго, запечатлевшего счастливых кошек в лучах солнца. В один из выставочных дней в музей попытался зайти черный кот, и кто-то из посетителей заметил это. Люди принялись шутить о том, что животное хочет полюбоваться своими сородичами, но пока они гадали, нужен ли коту билет – ответ стал очевиден: охранник не пустил четверолапого любителя искусства.
Кот не сделал из этого никаких выводов и время от времени продолжал свои попытки проникнуть в музей даже по окончании выставки. Более того, однажды он привел с собой помощника: еще одного пушистого интеллигента. Теперь и представители музея, и пользователи интернета следят за развитием событий. В стены храма искусства животных тянет как минимум два раза в неделю. Охранник или администратор гладит их, а затем выставляет за дверь.
チケット持ってなかった黒猫さんのこの後。「顔洗って出直してきますにゃー」 pic.twitter.com/jh9ggGiS1U— むくすけ (@mukusuke) 28 июня 2016 г.
И хотя охранник сдаваться не собирается – животные уже признаны талисманом музея. Их назвали Кен Чан (чёрный кот) и Гоу Чан (рыжий кот). Теперь изображения строптивых котов размещают на сувенирах. на панорамную карту для кошек, созданную в Ономити.
映像『また明日。See you tomorrow. 』（H301031）スタッフ撮影の美術館周辺の猫スナップをご紹介。（spin off 2018、不定期配信） #尾道 #千光寺公園 #尾道市立美術館 #猫 #茶トラ #cat #onomichi pic.twitter.com/ENOlWIHYkl— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) 31 октября 2018 г.
映像『また明日。See you tomorrow. 』（H301031）スタッフ撮影の美術館周辺の猫スナップをご紹介。（spin off 2018、不定期配信） #尾道 #千光寺公園 #尾道市立美術館 #猫 #茶トラ #cat #onomichi pic.twitter.com/ENOlWIHYkl
— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) 31 октября 2018 г.
И хотя охранник сдаваться не собирается — животные уже признаны талисманом музея. Их назвали Кен Чан (чёрный кот) и Гоу Чан (рыжий кот). Теперь изображения строптивых котов размещают на сувенирах.на панорамную карту для кошек, созданную в Ономити.