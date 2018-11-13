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Муравьи и растения: роман длиною в тысячелетия
Хищные муравьи, населявшие Землю в доисторические времена, к мезозойской эре добавили в свой рацион растения. Ученые изучили связь между этими представителями флоры и фауны.
Анастасия Баринова
13 ноября 2018 в 19:21
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Эволюционно многие растения выработали самые разные механизмы, позволяющие им эксплуатировать представителей мира фауны. Например, венерина мухоловка приманивает и употребляет в пищу насекомых, а пизония использует птиц для распространения на большие территории. В обоих этих случаях контакт является «односторонним», тогда как муравьи и растения, как выяснилось, сотрудничают на взаимовыгодных условиях.
Биологи из Филдовского музея естественной истории в Чикаго решили установить хронологию возникновения этого симбиоза. На основе анализа генома 1700 видов муравьев и более чем 10 тысяч растений ученые пришли к выводу, что старт союзу дали ископаемые хищные муравьи. В поисках добычи они стали скрываться среди растений, и это позволило им обнаружить, что и листья можно использовать в пищу. В свою очередь растения, практически принося себя в жертву, получили возможность распространять при помощи муравьев семена.
В результате к современной эре геологической истории (которая началась 66 млн лет назад) растения уже намеренно научились выделять больше сока, приманивающего муравьев, а те, помимо питания, оценили возможность устраивать там гнезда. Для растений же дополнительной выгодой стало то, что наличие муравьев отгоняет от них других насекомых.
Аспекты сотрудничества различаются в зависимости от местности и вида растения или муравья. Например, в Амазонии растут так называемые «сады дьявола», созданные муравьями. Огромные территории покрыты только деревьями Duroia hirsuta: рабочие муравьи вида Myrmelachista schumanni убивают ростки остальных зеленых насаждений, впрыскивая в их листья муравьиную кислоту. В результате Duroia hirsuta разрастаются без конкуренции, а сами насекомые используют их полые стебли для строительства гнезд.
Биологи из Филдовского музея естественной истории в Чикаго решили установить хронологию возникновения этого симбиоза. На основе анализа генома 1700 видов муравьев и более чем 10 тысяч растений ученые пришли к выводу, что старт союзу дали ископаемые хищные муравьи. В поисках добычи они стали скрываться среди растений, и это позволило им обнаружить, что и листья можно использовать в пищу. В свою очередь растения, практически принося себя в жертву, получили возможность распространять при помощи муравьев семена.
В результате к современной эре геологической истории (которая началась 66 млн лет назад) растения уже намеренно научились выделять больше сока, приманивающего муравьев, а те, помимо питания, оценили возможность устраивать там гнезда. Для растений же дополнительной выгодой стало то, что наличие муравьев отгоняет от них других насекомых.
Аспекты сотрудничества различаются в зависимости от местности и вида растения или муравья. Например, в Амазонии растут так называемые «сады дьявола», созданные муравьями. Огромные территории покрыты только деревьями Duroia hirsuta: рабочие муравьи вида Myrmelachista schumanni убивают ростки остальных зеленых насаждений, впрыскивая в их листья муравьиную кислоту. В результате Duroia hirsuta разрастаются без конкуренции, а сами насекомые используют их полые стебли для строительства гнезд.